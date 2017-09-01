В Польше отмечают, что отмена МПП не повлияла на калининградцев
В настоящее время россиян, пересекающих
В настоящее время россиян, пересекающих
Как сообщила
Больше всего в этом году документов TAX FREE поляки зафиксировали в мае. «Например, в Гжехотках на одной из ночных смен было подтверждено 682 документа TAX FREE на товары стоимостью более 950 тыс злотых, когда как в среднем бывает 120 документов в смену», — сообщил польским журналистам
Материал подготовлен при поддержке Польского культурного центра в Калининграде.