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15:31 (мск), источник: Новый Калининград

В Польше отмечают, что отмена МПП не повлияла на калининградцев

В настоящее время россиян, пересекающих польско-российскую границу больше, чем во время действия режима МПП, пишет Оlsztyn.onet.pl.

Источник: Новый Калининград

Как сообщила пресс-секретарь Варминьско-Мазурской пограничной службы Мирослава Александрович, в 2017 году с января по июль польско-российскую границу с Калининградской областью в общем пересекло 2 млн 377 тыс. 242 путешественника; среди них — 1 млн 328 тыс. 14 человек — это граждане РФ. Год назад, когда действовало МПП, границу с Калининградской областью пересекли 2 млн 878 тыс. 203 человека, в том числе 1 млн 267 тыс. 323 гражданина России.

Больше всего в этом году документов TAX FREE поляки зафиксировали в мае. «Например, в Гжехотках на одной из ночных смен было подтверждено 682 документа TAX FREE на товары стоимостью более 950 тыс злотых, когда как в среднем бывает 120 документов в смену», — сообщил польским журналистам пресс-секретарь таможенной палаты в Ольштыне Рышард Худы.

Материал подготовлен при поддержке Польского культурного центра в Калининграде.

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