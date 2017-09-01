В Польше отмечают, что отмена МПП не повлияла на калининградцев

Как сообщила пресс-секретарь Варминьско-Мазурской пограничной службы Мирослава Александрович, в 2017 году с января по июль польско-российскую границу с Калининградской областью в общем пересекло 2 млн 377 тыс. 242 путешественника; среди них — 1 млн 328 тыс. 14 человек — это граждане РФ. Год назад, когда действовало МПП, границу с Калининградской областью пересекли 2 млн 878 тыс. 203 человека, в том числе 1 млн 267 тыс. 323 гражданина России.

Больше всего в этом году документов TAX FREE поляки зафиксировали в мае. «Например, в Гжехотках на одной из ночных смен было подтверждено 682 документа TAX FREE на товары стоимостью более 950 тыс злотых, когда как в среднем бывает 120 документов в смену», — сообщил польским журналистам пресс-секретарь таможенной палаты в Ольштыне Рышард Худы.