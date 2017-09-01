Путин: лидер по созданию искусственного интеллекта станет властелином мира
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что страна, добившаяся лидерства в создании искусственного интеллекта, «будет властелином мира».
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что страна, добившаяся лидерства в создании искусственного интеллекта, «будет властелином мира».
«И очень бы не хотелось, чтобы эта монополия была сосредоточена в
«Искусственный интеллект — это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы», — полагает Путин. По его мнению, «тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира».
Президент заверил, что если Россия будет лидером в области искусственного интеллекта, «также будет делиться этими технологиями со всем миром как мы сегодня делимся атомными технологиями». «Но чтобы не стоять в конце очереди, нужно над этим работать уже сегодня», — призвал глава государства школьников и студентов.