Путин: лидер по созданию искусственного интеллекта станет властелином мира

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«И очень бы не хотелось, чтобы эта монополия была сосредоточена в чьих-то конкретных руках», — признался глава государства на форуме «Проектория».

«Искусственный интеллект — это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы», — полагает Путин. По его мнению, «тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира».