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14:35 (мск), источник: ТАСС

Путин: лидер по созданию искусственного интеллекта станет властелином мира

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что страна, добившаяся лидерства в создании искусственного интеллекта, «будет властелином мира».

Источник: ИТАР-ТАСС

«И очень бы не хотелось, чтобы эта монополия была сосредоточена в чьих-то конкретных руках», — признался глава государства на форуме «Проектория».

«Искусственный интеллект — это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы», — полагает Путин. По его мнению, «тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира».

Президент заверил, что если Россия будет лидером в области искусственного интеллекта, «также будет делиться этими технологиями со всем миром как мы сегодня делимся атомными технологиями». «Но чтобы не стоять в конце очереди, нужно над этим работать уже сегодня», — призвал глава государства школьников и студентов.

15 комментариевк этой статье
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Комментарии15
Комментарии
15
Виктор Гущин
ПО ИНИЦИАТИВЕ ПУТИНА открытый урок № 2 прогностического целеполагания для всех.Тема: предопределение конкретных действий, ведущих к реализации научного...
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