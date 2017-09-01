В Германии назвали свершившимся фактом воссоединение Крыма с Россией

Источник: РИА "Новости"

«Мне кажется, ситуация такова, что русские сделали из этого свершившийся факт, на чем они будут настаивать», — отметил Шульц.

Вместе с тем политик оговорился, что считает воссоединение полуострова с Россией «серьезным нарушением международного права», однако подчеркнул, что попытки насильно отобрать у России полуостров невозможны.