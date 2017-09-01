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15:27 (мск), источник: РИА Крым

В Германии назвали свершившимся фактом воссоединение Крыма с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости (Крым). Лидер Социал-демократической партии Мартин Шульц в интервью газете Bild заявил, что возвращение Крыма в Россию является свершившимся фактом, передает телеканал «Звезда».

Источник: РИА "Новости"

«Мне кажется, ситуация такова, что русские сделали из этого свершившийся факт, на чем они будут настаивать», — отметил Шульц.

Вместе с тем политик оговорился, что считает воссоединение полуострова с Россией «серьезным нарушением международного права», однако подчеркнул, что попытки насильно отобрать у России полуостров невозможны.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после референдума 16 марта 2014 года, на котором более 90% проголосовавших высказались за воссоединение полуострова с Россией. Несмотря на это, Киев и западные страны по-прежнему безосновательно считают Крым территорией Украины.

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