В Германии назвали свершившимся фактом воссоединение Крыма с Россией
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости (Крым). Лидер
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости (Крым). Лидер
«Мне кажется, ситуация такова, что русские сделали из этого свершившийся факт, на чем они будут настаивать», — отметил Шульц.
Вместе с тем политик оговорился, что считает воссоединение полуострова с Россией «серьезным нарушением международного права», однако подчеркнул, что попытки насильно отобрать у России полуостров невозможны.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после референдума 16 марта 2014 года, на котором более 90% проголосовавших высказались за воссоединение полуострова с Россией. Несмотря на это, Киев и западные страны