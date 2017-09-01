Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Украина по закону может лишиться территорий в пользу РФ
Калужского акушера хотят посадить за консультацию по телефону
Погибшие в Дагестане офицеры ФСБ оказались экс-сотрудниками СБУ
Собчак ответила на статью о планах сделать ее соперницей Путина
12 выстрелов: 36-летнего бизнесмена расстреляли у его дома
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Умерла актриса Мирей Дарк
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Похудевшую на 84 кг Картункову упрекнули в анорексии - СМИ
Откровенное платье Кабаевой восхитило итальянцев
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
СМИ о том, кто привел Панина к пластическому хирургу
Джигурда показал жену в белье: Помогите женщине
"Мне очень страшно": Чулпан Хаматова об аресте Серебренникова
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
14События недели в фотографиях
15:03 (мск), источник: Sputnik.md

Калмык: в торговле с Россией наблюдается оживление

Вице-премьер Молдовы Октавиан Калмык отметил в интервью Sputnik оживление торговых отношений с Российской Федерацией.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Молдавский экспорт в этом году вырос на 15%, заявил в эксклюзивном интервью корреспонденту Sputnik вице-премьер, министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык.

По его словам, речь идет о росте поставок молдавской продукции как на Восток, так и на Запад.

«Отмечено оживление торговли с нашими традиционными партнерами, такими, как Российская Федерация, Беларусь и Казахстан. Также мы продолжаем наращивать экспорт на европейский рынок», — подчеркнул Калмык.

Читайте также
В России всерьез возьмутся за мигрантов, в том числе из Молдовы

Как сообщил вице-премьер, молдавские власти выполнили уже 70−80% обязательств в рамках Соглашения о зоне свободной и всеобъемлющей торговли с ЕС, в том числе включение в национальное законодательство европейских стандартов.

По его словам, лаборатории в республике оснащаются оборудованием таким образом, чтобы поставляемые на внутренний рынок продукты были качественными и безопасными для потребителей.

«Вместе с тем, экспортируемая продукция проверяется таким образом, чтобы ни у кого из наших зарубежных партнеров не было сомнений в качестве молдавской продукции», — заявил Калмык.

В июне 2014 года Молдова подписала с ЕС соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом отношения с Россией ухудшились. Россия, опасаясь, что через Молдову поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела импортные пошлины на ввоз некоторых видов молдавской продукции, перейдя с режима свободной торговли на режим наибольшего благоприятствования. Позже стороны неоднократно проводили переговоры о расширении поставок молдавской продукции на рынок России.

Ранее «Россельхознадзор» пояснил, что готов рассмотреть возможность расширения перечня молдавских компаний-экспортеров, однако продукция должна соответствовать необходимым требованиям.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Пожар в центре Кишинева: пострадал человек
В России всерьез возьмутся за мигрантов, в том числе из Молдовы
Лавров рассказал об ответе на закрытие диппредставительств в США
Путин рассказал, кто станет властелином мира
РФ подала иск для раскрытия активов компании «ЮКОС» за рубежом
Единая Россия приостановила членство Джабраилова в партии
Правительство одобрило проект о запрете порошкового алкоголя
Опрос показал, сколько жителей регионов хотят переехать в Москву
Брюссель запретил одноразовые пластиковые пакеты
Спорт
Болгары сохраняют мертвых голландцев. Обзор отборочных матчей Восстания Болгарии и Кипра, голландская кома и неудобный соперник Беларуси — таким получился для европейских сборных последний летний день
Авто
Эксклюзив: маленький кроссовер и еще 4 секрета «Шкоды» Не спрашивайте, откуда эта информация. Главное, нам удалось кое-что узнать о новых моделях и планах «Шкоды» на ближайшие 2-3 года
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Кинопремьеры, которых мы ждем: 20 главных фильмов осени 2017 Немного хорроров и триллеров, немного анимации, для англоманов — экранизация Кристи и продолжение приключений агентов Kingsman, для фанатов комиксов — очередные супергеройские блокбастеры. Словом, посмотреть этой осенью есть на что
Недвижимость
10 способов декорировать пустую стену
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
Рынок жилья Подмосковья находится на грани
Выбираем ванну: акрил, камень или чугун
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь