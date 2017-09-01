Калмык: в торговле с Россией наблюдается оживление

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Молдавский экспорт в этом году вырос на 15%, заявил в эксклюзивном интервью корреспонденту Sputnik вице-премьер, министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык.

По его словам, речь идет о росте поставок молдавской продукции как на Восток, так и на Запад.

«Отмечено оживление торговли с нашими традиционными партнерами, такими, как Российская Федерация, Беларусь и Казахстан. Также мы продолжаем наращивать экспорт на европейский рынок», — подчеркнул Калмык.

Читайте также В России всерьез возьмутся за мигрантов, в том числе из Молдовы

Как сообщил вице-премьер, молдавские власти выполнили уже 70−80% обязательств в рамках Соглашения о зоне свободной и всеобъемлющей торговли с ЕС, в том числе включение в национальное законодательство европейских стандартов.

По его словам, лаборатории в республике оснащаются оборудованием таким образом, чтобы поставляемые на внутренний рынок продукты были качественными и безопасными для потребителей.

«Вместе с тем, экспортируемая продукция проверяется таким образом, чтобы ни у кого из наших зарубежных партнеров не было сомнений в качестве молдавской продукции», — заявил Калмык.

В июне 2014 года Молдова подписала с ЕС соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом отношения с Россией ухудшились. Россия, опасаясь, что через Молдову поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела импортные пошлины на ввоз некоторых видов молдавской продукции, перейдя с режима свободной торговли на режим наибольшего благоприятствования. Позже стороны неоднократно проводили переговоры о расширении поставок молдавской продукции на рынок России.