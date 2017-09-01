Верховный суд отклонил иск экс-кандидата в губернаторы Прикамья

«Признаюсь, какие-то небольшие, но надежды на то, что справедливость восторжествует, были. Я лично присутствовал на заседании. Озвучил свою позицию. Юридически мы не победили, но мы одержали другую победу. Мы одержали огромную политическую победу! Потому что все мы, друзья, понимаем, что правда осталось за нами. Это понимают все. Уверен, что это понимают и наши оппоненты», — написал политик на своей страничке в Facebook. Господин Хараськин отметил, что подчиняется решению высшей судебной инстанции.