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15:18 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Верховный суд отклонил иск экс-кандидата в губернаторы Прикамья

ПЕРМЬ, 1 сентября, ФедералПресс. Сегодня в Верховном суде была рассмотрена апелляция Олега Хараськин на вердикт пермского краевого суда, подтвердившего правоту решения крайизбиркома отказать кандидату Хараськину в регистрации на губернаторских выборах.

Верховный суд РФ отклонил апелляцию Олега Хараськина и оставил решение пермского краевого суда без изменений.

«Признаюсь, какие-то небольшие, но надежды на то, что справедливость восторжествует, были. Я лично присутствовал на заседании. Озвучил свою позицию. Юридически мы не победили, но мы одержали другую победу. Мы одержали огромную политическую победу! Потому что все мы, друзья, понимаем, что правда осталось за нами. Это понимают все. Уверен, что это понимают и наши оппоненты», — написал политик на своей страничке в Facebook. Господин Хараськин отметил, что подчиняется решению высшей судебной инстанции.

Напомним, что отказ в регистрации был связан с невыполнением условий, необходимых для прохождения муниципального фильтра. Четыре подписи муниципальных депутатов из собранных в поддержку Олега Хараськина не были засчитаны из-за того, что их авторы ранее поддержали другого кандидата — Андрея Степанова.

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