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16:04 (мск), источник: Новая Кубань

Выпускник краснодарского лицея № 48 Евгений Первышов поздравил с Днем знаний родную школу

Тем временем родители учеников городских СОШ уже сообщают о начале «поборов» на капитальный ремонт классов, а в некоторых учебных заведениях детей посадили за гнилые парты.

Краснодар. 1 сентября — Новая Кубань. Молодой и амбициозный мэр краевой столицы получил отличное базовое образование в краснодарском лицее № 48. Оно позволило ему получить 2 высших образования (Кубанский государственный технологический университет, специальность «Инженер-теплоэнергетик»; Северо-Кавказский филиал ГОУ ВПО Российской академии правосудия, специальность «Юриспруденция») и построить успешную карьеру: от начала трудовой деятельности на заводе им. Седина до кресла главы муниципального образования г. Краснодар (в промежутках были должности в городской администрации, руководящие посты в различных МУП, депутатский мандат в Гордуме и даже переезд в Москву в связи с назначением директором одного из департаментов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ).

За все это 1 сентября Евгений Алексеевич пришел поблагодарить родную школу. Он отметил заслуги преподавателей, которые вносят огромный вклад в сложный процесс воспитания современных детей. Мэр побывал на торжественной линейке и прослушал первый звонок.

Пресс-служба администрации города рапортует и о важной статистике. В Краснодаре открыли свои двери 90 школ. А тернистый путь к знаниям в этом году прокладывают 126 тысяч детей. Это новый рекорд по количеству учеников для Краснодара. Своими знаниями с детьми делятся 5 тысяч учителей. Первый раз в первый класс пошли 12 тыс. юных краснодарцев. А для 4,5 тыс. горожан этот учебный год является завершающим. По его окончанию они начнут новую, взрослую жизнь.

Во время праздничной линейки в лицее № 48 не обошлось конечно и без торжественной речи. Евгений Первышов в красках описал картину благополучия, создаваемую в Краснодаре:

— В 90 школ города пришли учиться 126 тысяч детей — новый рекорд, который ставит столица Кубани по количеству учащихся. Это залог нашего успешного будущего и ещё одно доказательство, что Краснодар — комфортный для жизни, рождения и воспитания детей город.

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Евгений Алексеевич оговорился и о выполнении поручений президента и губернатора:

 — Такое количество первоклассников — большая задача для нас в плане того, что необходимо строить новые образовательные учреждения. В краевой столице уже активно возводятся несколько новых школ.

В подтверждение тех самых слов делегация администрации плавно переместилась в другую краснодарскую школу № 66. Здесь недавно открыли новый современный корпус. Он был жизненно необходим ребятам, тянущимся к знаниям. Благодаря его появлению в школе набрали 20 первых классов. И некоторые здешние ученики баз лишней иронии хвастают перед сверстниками, что учатся в первом «Ф» классе. На эту тему недавно бытовала шутка, что в этой СОШ могут заняться обучением «детей-Х», так как планировалась, что учащихся наберется на 21 класс и тогда последней присвоенной буквой станет «Х».

Однако вся эта праздничная картина благополучия меркнет на фоне массовых сообщения родителей краснодарских школьников о начале «учебного беспредела». В то время, пока администрация сообщает о заботе и стараниях по созданию комфортных условий для воспитания и обучения будущего поколения краснодарцев, некоторых школьников в этот великий День знаний посадили за подгнившие парты. Причем родителям сообщили о неудовлетворительном состоянии класса прямо накануне, порекомендовав предпринять необходимые финансовые меры по недопущению того, чтобы их чада провели целый учебный год в помещении, требующем капитального ремонта. Тревожные сообщения поступили из одной из школ, расположенных в районе Чистяковской рощи. Родители многих других учебных заведений получили смс-сообщения о необходимости иметь при себе на линейке в честь 1 сентября различные суммы, колеблющиеся от 3 до 5 тысяч, которые необходимо пожертвовать в фонды школ и фонды классов. Проводятся эти средства теперь через новомодный орган — попечительский фонд, который создан практически при каждой СОШ или лицее. В ближайшее время «НК» планирует подробно разобраться в данной ситуации.

Остается загадкой несколько вопросов. Почему же городским учебным заведениям не хватило тех денежных средств, которые выделялись из бюджета и были направлены на развитие сферы образования. И каким образом краснодарские чиновники оценивали уровень готовности школ к приему учащихся перед началом нового учебного года, если в некоторых заведениях удалось утаить от зоркого глаза администрации подгнившие парты и классы, требующие далеко не косметического ремонта.

Вот и получается, что в такой ситуации Краснодару будет очень сложно учить и воспитывать будущих мэров, губернаторов и т. д.

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