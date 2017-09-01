Губернатор Андрей Бочаров провел Урок мужества в педагогическом университете

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

За неделю до 1 сентября регион пережил разгул огненной стихии, пожары угрожали жителям 40 населенных пунктов. Сберечь жизни и здоровье земляков, минимизировать имущественные потери позволила слаженная командная работа не только спасателей и авиации МЧС. С 23 по 26 августа огневому фронту противостояли сами жители, сотни добровольцев, представители самых разных ведомств, включая полицейских и бойцов Росгвардии.

Людей, отстоявших регион от огня, жители Волгоградской области сравнили с защитниками Сталинграда, которые в эти же дни 75 лет назад испытали на себе массированную атаку фашистской авиации.

Участники спецоперации по ликвидации последствий ЧС пришли в гости к школьникам, рассказали о том, с чем пришлось столкнуться, и о том, что каждый житель области, независимо от возраста, должен самым серьезным образом соблюдать правила пожарной безопасности.

К каким последствиям приводит преступная халатность тех, кто разводит костры в период действия особого противопожарного режима, детям предложили увидеть собственными глазами. На Уроках мужества ребята посмотрели специальный телевизионный проект «Укротившие огонь», который подготовили журналисты ВГТРК, освещавшие борьбу со стихией.