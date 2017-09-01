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15:59 (мск), источник: Volga News

Вице-губернатор провел футбольный урок в самарской школе № 77

В пятницу, 1 сентября, во всех 11 городах — организаторах чемпионата мира по футболу прошли футбольные уроки. Центрами их проведения в Самаре были выбраны городские школы №№ 7, 57 и 77.

Источник: samregion.ru

В последней урок для пятиклассников провел вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. Ребята также пообщались с послом Самары как города-организатора чемпионата мира Сергеем Войтенко и футболистом «Крыльев Советов» Евгением Башкировым.

«Наше присутствие здесь не случайно: вы часто представляете нашу область на различных соревнованиях. Например, постоянно выступаете на турнире “Лето с футбольным с мячом”. А это, как отметил вице-премьер Виталий Мутко, один из лучших детско-юношеских турниров в стране. Здорово, что ваша школа расположена не так далеко от стадиона “Самара Арена”, и при желании вы даже можете дойти до него пешком, — заявил Александр Фетисов. — Поэтому, полагаю, вы будете туда приходить и на матчи, и на другие мероприятия. Недалеко от стадиона строятся два современных тренировочных поля, на которых затем смогут оттачивать свое мастерство юные спортсмены, в том числе вы. В губернии много ребят занимается футболом, поля и площадки не пустуют. Насколько я знаю, прекрасное футбольное рядом с вашей школой постоянно загружено. И среди вас будут, те кто выйдет играть на поле нового самарского стадиона».

Во время урока вице-губернатор рассказал о том, как Самара готовится к главному мировому футбольному турниру, и ответил на вопросы учеников. «Я уверен, что Самара проведет все на самом высшем уровне и станет для многочисленных гостей и болельщиков из разных стран дружелюбным местом, куда захочется вернуться еще не раз, — заметил Александр Фетисов во время рассказа.

Директор самарского отделения волонтерского центра чемпионата мира по футболу Владимир Батров провел футбольно-исторический экскурс и викторину. Ребятам также показали фильм о футбольных чемпионатах мира.

Затем на школьном стадионе прошла разминка мячом. А мяч «Красава», подаренный школе Александром Фетисовым, как отметила директор школы № 77 Оксана Терина, стал наградой всему педагогическому коллективу и учащимся.

«Мне как послу Самары на чемпионате мира приятно, что в нашей губернии есть такие по-настоящему футбольные школы. А она ведь далеко не одна. Посмотрите на стенд, сколько кубков завоевали ученики этого учебного заведения, — рассказал Сергей Войтенко. — Футбол объединяет людей. Во время российских и зарубежных гастролей я приглашаю зрителей посетить наш регион следующим летом. Рассказываю о достопримечательностях губернии, о том, какой у нас строится стадион».

Всего волонтеры провели футбольные уроки в 160 школах и 20 колледжах Самары.

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