Порошенко рекомендовал внести Россию в список стран «миграционного риска»

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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об усилении контроля за въездом на территорию страны, а также обязал правительство запустить с января 2018 года национальную систему трехэтапной биометрической верификации иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации украинского лидера.



Указ Порошенко вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года.

Правительству в соответствии с указом поручено «принять меры по совершенствованию законодательства о порядке регистрации места жительства и пребывания на украинской территории иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации».

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Президент рекомендовал обновить перечень государств в списке миграционного риска и внести в него Россию.



О том, что власти Украины вводят предварительную регистрацию для граждан России и пропуск по биометрическим паспортам на границе впервые объявил секретарь СНБУ Александр Турчинов. Тогда Турчинов объяснял, что россияне должны будут предварительно зарегистрироваться в специальной системе и предоставить в МИД республики необходимые данные.