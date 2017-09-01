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15:32 (мск), источник: РБК

Порошенко рекомендовал внести Россию в список стран «миграционного риска»

С 2018 года Киев введет трехэтапную пропускную систему въезда в страну для граждан тех государств, которые «представляют риски» для Киева. Президент Петр Порошенко подписал соответствующий указ об усилении миграционного контроля.

Источник: Reuters

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об усилении контроля за въездом на территорию страны, а также обязал правительство запустить с января 2018 года национальную систему трехэтапной биометрической верификации иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации украинского лидера.

Указ Порошенко вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года.

Правительству в соответствии с указом поручено «принять меры по совершенствованию законодательства о порядке регистрации места жительства и пребывания на украинской территории иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации».
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Президент рекомендовал обновить перечень государств в списке миграционного риска и внести в него Россию.

О том, что власти Украины вводят предварительную регистрацию для граждан России и пропуск по биометрическим паспортам на границе впервые объявил секретарь СНБУ Александр Турчинов. Тогда Турчинов объяснял, что россияне должны будут предварительно зарегистрироваться в специальной системе и предоставить в МИД республики необходимые данные.

«Будет осуществляться снятие биометрических данных (отпечатков пальцев) для граждан других стран и лиц без гражданства, кроме государств, с которыми Украина имеет соответствующие соглашения», — объяснял он.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Alex Heavy
Я жду 11 Сентября с нетерпением, именно в этот день, заканчивается безвиз. для Украины, Да друзья 90 дней пролетело, и как сказал Полрошенко“На границе их...
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