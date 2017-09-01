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17:45 (мск), источник: Калининград.Ru

«Вышли в космос, пролетели и сели»: Путин рассказал, как добраться из Калининграда во Владивосток за 20 минут

Перелёты между двумя частями государства можно ускорить за счёт авиационно-космической техники. Об этом заявил президент Владимир Путин на Всероссийском открытом уроке «Россия, устремлённая в будущее».

Источник: Калининград.Ru

Школьник из Гурьевска рассказал главе государства о проекте по оснащению двигателя нового пассажирского самолета МС-21 альтернативным топливом — жидким природным газом и водородом. Путин отметил, что для «такого большого государства как Россия» важно думать о ракетной технике в качестве способов доставки.

— Ведь важно высокоскоростное железнодорожное движение, важно развивать автомобильную сеть. И то и другое абсолютно точно востребовано для нашей страны. Но если использовать пассажирское, я очень осторожно скажу, но тем не менее, это реалии, это можно сделать уже сегодня, вопрос только в экономике этих проектов… Пассажирское движение самолётно-космической техники, то из Калининграда до Владивостока нужно будет лететь не 9−12 часов, а минут 20. Всё — вышли в космос, пролетели и сели. Ну, полчаса. Представляете, — рассказал Путин.

«Всё, что я говорю, это не пустая фантазия, это мечта, но она вполне реализуемая», — добавил глава государства.

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