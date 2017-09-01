«Вышли в космос, пролетели и сели»: Путин рассказал, как добраться из Калининграда во Владивосток за 20 минут

— Ведь важно высокоскоростное железнодорожное движение, важно развивать автомобильную сеть. И то и другое абсолютно точно востребовано для нашей страны. Но если использовать пассажирское, я очень осторожно скажу, но тем не менее, это реалии, это можно сделать уже сегодня, вопрос только в экономике этих проектов… Пассажирское движение самолётно-космической техники, то из Калининграда до Владивостока нужно будет лететь не 9−12 часов, а минут 20. Всё — вышли в космос, пролетели и сели. Ну, полчаса. Представляете, — рассказал Путин.