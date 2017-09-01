«Вышли в космос, пролетели и сели»: Путин рассказал, как добраться из Калининграда во Владивосток за 20 минут
Перелёты между двумя частями государства можно ускорить за счёт
Перелёты между двумя частями государства можно ускорить за счёт
Школьник из Гурьевска рассказал главе государства о проекте по оснащению двигателя нового пассажирского самолета МС-21 альтернативным топливом — жидким природным газом и водородом. Путин отметил, что для «такого большого государства как Россия» важно думать о ракетной технике в качестве способов доставки.
— Ведь важно высокоскоростное железнодорожное движение, важно развивать автомобильную сеть. И то и другое абсолютно точно востребовано для нашей страны. Но если использовать пассажирское, я очень осторожно скажу, но тем не менее, это реалии, это можно сделать уже сегодня, вопрос только в экономике этих проектов… Пассажирское движение
«Всё, что я говорю, это не пустая фантазия, это мечта, но она вполне реализуемая», — добавил глава государства.