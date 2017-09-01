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16:35 (мск), источник: Вести - Воронеж

Мэрия заключила договор с инвестором на создание платных парковок в центре Воронежа

Мэрия Воронежа заключила концессионное соглашение по созданию и эксплуатации системы управления платными городскими парковками с единственным участником конкурса — белгородским ООО «Городские парковки».

Источник: Вести - Воронеж

Соответствующее постановление появилось на сайте горадминистрации в пятницу, 1 сентября. В рамках договора концессии инвестор создаст 6 тысяч парковочных мест в центральной части города — от Университетской площади до площади Заставы и от Цирка до Чернавского моста. На магистральных улицах Воронежа, по которым следует общественный транспорт, парковки оборудуют в заездных карманах, на остальных — в крайнем правом ряду движения.

Изначально планировалось, что первые парковки начнут работать уже в октябре-ноябре 2017 года, еще 3 тыс. — к 1 апреля 2018 года. Однако позже сроки скорректировали — платные стоянки могут появиться в Воронеже не раньше декабря. Кроме того, инвестор получит право увеличить количество паркомест до 8 тыс. мест, однако территорию для парковок мэрия расширять не намерена.

Создание системы платных парковок будет стоить от 120 млн рублей до 160 млн рублей. Срок концессионного соглашения составит десять лет. До выхода проекта на окупаемость — ориентировочно первые 5,5 лет — в городской бюджет будет поступать 25% выручки от работы платных парковок, затем — 40%.

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