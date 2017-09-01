Мэрия заключила договор с инвестором на создание платных парковок в центре Воронежа

Источник: Вести - Воронеж

Соответствующее постановление появилось на сайте горадминистрации в пятницу, 1 сентября. В рамках договора концессии инвестор создаст 6 тысяч парковочных мест в центральной части города — от Университетской площади до площади Заставы и от Цирка до Чернавского моста. На магистральных улицах Воронежа, по которым следует общественный транспорт, парковки оборудуют в заездных карманах, на остальных — в крайнем правом ряду движения.

Изначально планировалось, что первые парковки начнут работать уже в октябре-ноябре 2017 года, еще 3 тыс. — к 1 апреля 2018 года. Однако позже сроки скорректировали — платные стоянки могут появиться в Воронеже не раньше декабря. Кроме того, инвестор получит право увеличить количество паркомест до 8 тыс. мест, однако территорию для парковок мэрия расширять не намерена.