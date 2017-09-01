Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Коган скончался после посещения коммерческой клиники
Половина мужчин не знает, где находится вагина
Из-за стычки между пассажиром и стюардессой экстренно сел самолет
На борту вылетевшего из Москвы самолета умерла пассажирка
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
«Харви» затопил Техас «Жители ждут на крышах, а вокруг плавают крокодилы»
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Похудевшую на 84 кг Картункову упрекнули в анорексии - СМИ
Откровенное платье Кабаевой восхитило итальянцев
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
СМИ: Кабаева привлекла внимание итальянцев прозрачным платьем
Волочкова посетила следователя в мини - СМИ
"Мне очень страшно": Чулпан Хаматова об аресте Серебренникова
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
9Празднование Курбан-байрама
16:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Китайцев начнут карать за неуважение к гимну

Жителей КНР будут наказывать за неуважение к национальному гимну страны — песне «Марш добровольцев». Об этом сообщает Channel News Asia со ссылкой на принятый закон.

Источник: Reuters

Отныне гимн запрещено использовать в рекламе и в качестве фоновой музыки, а также включать на похоронах и в других неподобающих случаях. Нельзя также исполнять пародийные или искаженные версии. Если гимн исполняется во время публичного мероприятия, всем посетителям надлежит встать и петь его.

За нарушение положений нового закона можно попасть под административный арест на срок до 15 суток.
Читайте также
В Китае предложили сажать в тюрьму за исполнение гимна в ненадлежащих местах

Цель правового акта — «защитить честь национального гимна», «пропагандировать патриотизм» и «поощрить базовые социалистические ценности».

Схожие закону положения будут также инкорпорированы в законодательство специальных административных районов Гонконг и Макао.

В 2015 году во время матча отборочного этапа чемпионата мира по футболу в Гонконге местные болельщики освистали гимн во время его исполнения. ФИФА наложила штраф на местную футбольную ассоциацию.

2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии2
Комментарии
2
Иван Петров
И ещё штраф за незнание текста.
У нас тоже бы так делать.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
2
Комментировать
 Медведев: Россияне работают хуже всех
Российскую экономику не спасут даже овощи
Путин рассказал, кто станет властелином мира
«Победу» оштрафовали за попытку взять деньги за провоз портфеля
Украина ужесточит правила въезда для россиян
Единая Россия приостановила членство Джабраилова в партии
Правительство одобрило проект о запрете порошкового алкоголя
Полиция проводит проверку после стрельбы в Екатеринбурге
Брюссель запретил одноразовые пластиковые пакеты
Спорт
Болгары сохраняют мертвых голландцев. Обзор отборочных матчей Восстания Болгарии и Кипра, голландская кома и неудобный соперник Беларуси — таким получился для европейских сборных последний летний день
Авто
Эксклюзив: маленький кроссовер и еще 4 секрета «Шкоды» Не спрашивайте, откуда эта информация. Главное, нам удалось кое-что узнать о новых моделях и планах «Шкоды» на ближайшие 2-3 года
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
10 способов декорировать пустую стену
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
Рынок жилья Подмосковья находится на грани
Выбираем ванну: акрил, камень или чугун
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь