В отставку подал еще один замглавы Ялты

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Замглавы администрации Ялты Иван Паюк ушел в отставку, передает Крыминформ.

«Действительно, написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию», — подтвердил он.

При этом, свое решение объяснять Паюк не пожелал.

Паюк курировал сферу торговли, межнациональных отношений, гражданской обороны, а также решал юридические вопросы и работал с архивами.