В отставку подал еще один замглавы Ялты
Иван Паюк не объяснил своего решения уйти с поста заместителя главы администрации Ялты.
Иван Паюк не объяснил своего решения уйти с поста заместителя главы администрации Ялты.
Замглавы администрации Ялты Иван Паюк ушел в отставку, передает Крыминформ.
«Действительно, написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию», — подтвердил он.
При этом, свое решение объяснять Паюк не пожелал.
Паюк курировал сферу торговли, межнациональных отношений, гражданской обороны, а также решал юридические вопросы и работал с архивами.
Напомним, что Паюк — четвертый заместитель главы ялтинской администрации, который покинул свой пост после увольнения Андрея Ростенко.