Патриарх передал калининградскому храму икону и мощи чудотворца Нила Столобенского
Патриарх Кирилл передал калининградскому храму Христа Спасителя мощи и икону преподобного Нила Столобенского. Это произошло после литургии в пятницу, 1 сентября.
Патриарх Кирилл передал калининградскому храму Христа Спасителя мощи и икону преподобного Нила Столобенского. Это произошло после литургии в пятницу, 1 сентября.
«Передаю икону преподобного Нила Столобенского вместе с мощами его. В этом году мы праздновали 350-летие перенесения мощей, я освещал торжественную службу в
Во время своего визита в Калининград патриарх возглавил литургию в Кафедральном соборе Христа Спасителя и освятил православную гимназию.