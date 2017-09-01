Патриарх передал калининградскому храму икону и мощи чудотворца Нила Столобенского

«Передаю икону преподобного Нила Столобенского вместе с мощами его. В этом году мы праздновали 350-летие перенесения мощей, я освещал торжественную службу в Нило-Столобенской пустыни в Тверской губернии. Это один из самых величественных монастырей России. Я оттуда принял этот образ с частицей мощей и хотел бы преподнести храму», — отметил предстоятель РПЦ.