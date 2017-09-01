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18:00 (мск), источник: Клопс.ru

Патриарх передал калининградскому храму икону и мощи чудотворца Нила Столобенского

Патриарх Кирилл передал калининградскому храму Христа Спасителя мощи и икону преподобного Нила Столобенского. Это произошло после литургии в пятницу, 1 сентября.

Источник: Клопс.ru

«Передаю икону преподобного Нила Столобенского вместе с мощами его. В этом году мы праздновали 350-летие перенесения мощей, я освещал торжественную службу в Нило-Столобенской пустыни в Тверской губернии. Это один из самых величественных монастырей России. Я оттуда принял этот образ с частицей мощей и хотел бы преподнести храму», — отметил предстоятель РПЦ.

Во время своего визита в Калининград патриарх возглавил литургию в Кафедральном соборе Христа Спасителя и освятил православную гимназию.

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