Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа причина бегства ведущих с «Первого канала»
Найден оптимальный уровень потребления овощей и фруктов
"Неуместно публично угрожать Беларуси": Мирончик о МИД Украины
Одиннадцать секунд стоили жизни молодому блогеру (видео)
МИД Украины направил ноту протеста Болгарии
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале»
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Сбросившая 84 кг Картункова ответила на обвинения в анорексии
Откровенное платье Кабаевой восхитило итальянцев
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
Алина Кабаева в чёрном прозрачном платье восхитила Сеть - СМИ
Волочкова посетила следователя в мини - СМИ
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
12 выстрелов: бизнесмена расстреляли у его дома
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
11:31 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин: За пять лет ОАО «Самаранефтегаз» удвоило отчисления в бюджет региона

В пятницу, 1 сентября, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялось торжественное собрание, посвященное дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Поздравить нефтяников и газовиков в этот день приехал губернатор Николай Меркушкин.

Источник: Reuters

Также в собрании приняли участие председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, заместитель председателя правительства области — министр промышленности и технологий Сергей Безруков, глава Самары Олег Фурсов.

Открывая собрание, генеральный директор «Самаранефтегаза» — дочернего предприятия НК «Роснефть» — Гани Гилаев коротко рассказал о ситуации на нефтяном рынке с ее нарастающей конкурентной борьбой, а также о том, какие стратегические задачи поставлены президентом Владимиром Путиным перед предприятиями отрасли в части повышения эффективности и внедрения современных технологий.

Говоря о том значении, которое имеет для экономики страны «Роснефть», он рассказал, что компания уже четвертый год подряд — крупнейший налогоплательщик России. В 2016 году ее доля в доходной части бюджета составила 12%, это 1,36 трлн рублей.

В свою очередь «Самаранефтегаз» — крупнейший налогоплательщик в Самарской области. На сегодняшний день, как рассказал генеральный директор, по сравнению с 2012 годом среднесуточная добыча нефти выросла на 15%. По итогам семи месяцев текущего года добыто 7,186 млн т нефти, что больше, чем за аналогичный период прошлого года на 2%.

«Уважаемый Николай Иванович, Самарская область под вашим руководством вышла на совершенно новый уровень развития, — подчеркнул Гани Гилаев, — Делаются шаги в направлении инновационного прорыва, формирования новой промышленной среды, совершенно иных, качественных условий жизни. Вы делаете все для того, чтобы создать в регионе условия для благоприятного развития бизнеса».

«Сегодня праздник исключительно важный для Самарской области», — такими словами начал свое выступление глава региона. Он подчеркнул и общее значение нефтегазовой промышленности для экономики страны, и тот вклад, который вносит в работу крупнейшей нефтяной компании страны — «Роснефти» — ее региональное подразделение «Самаранефтегаз».

Николай Меркушкин отметил, что предприятие входит в тройку крупнейших в области по числу работающих, здесь трудится 15 тыс человек. Объем производства в 2016 году составил почти 156 млрд рублей. Губернатор также привел впечатляющую динамику роста отчислений налогов в бюджет: в 2011 году «Самаранефтегаз» перечислил в областную казну 3,8 млрд руб., в 2016 — 8,8 млрд руб., а в 2017 году планируется 9,6 млрд рублей.

Но не только налоги имеют значение. Глава региона выразил огромную признательность компании «Роснефть» и лично ее главному исполнительному директору, председателю правления Игорю Сечину за участие в социальных проектах губернии, которое осуществляется в рамках ежегодно заключаемых между нефтегазовой компанией и правительством Самарской области соглашений о сотрудничестве.

В общей сложности за четыре года на эти цели «Роснефть» выделила 2,7 млрд рублей. Губернатор привел несколько примеров такого сотрудничества. Например, в октябре-ноябре начнется строительство нового ледового дворца в Самаре на ул. Молодогвардейской. «Роснефть» в этом году уже выделила на его строительство 600 млн рублей.

«В следующем году этот современнейший уникальный спортивный объект вступит в строй. Я думаю, “Роснефть Арена” будет иметь огромное значение и для города и для области», — отметил Николай Меркушкин.

Также он напомнил про постройку ледовой арены на 1000 зрителей в Сызрани, про планы по созданию здесь института «Роснефти», который будет работать на всю страну и ряд других важных объектов.
Особую благодарность губернатор выразил Гани Гилаеву.

«Последние 3−4 года вами проведена огромная работа. Открываются новые предприятия и реконструируются старые. У вас потрясающая культура производства, благоустройство производственных территорий, условия для рабочих. Это воспитывает в людях ответственность, это источник ваших успехов», — заявил глава региона.

Говоря о производственных успехах предприятия в последнее время, губернатор, в частности, отметил, что в 2011−12 гг компания бурила по 27 скважин в год, в 2017 — 137. Каждый год компания растет на 3−4%, при этом себестоимость добычи нефти здесь самая низкая по «Роснефти».

«Все это — ваше умение управлять, ставить задачи и добиваться их выполнения. Еще раз огромное вам спасибо, Гани Гайсинович», — сказал глава региона.

Он заверил нефтяников, что руководство области и дальше будет поддерживать предприятия отрасли. «Ведь более чем удвоение выплат в бюджет за несколько лет — это дорогого стоит», — подчеркнул Николай Меркушкин.

Глава региона привел в пример новую школу в Южном городе, считающейся сегодня лучшей в России, как пример стратегического вложения бюджетных средств.

«Если бюджет нам будет позволять, мы будем строить больше таких образовательные центров, мы станем конкурентоспособными в мировом масштабе, а это, в свою очередь, отразится на благосостоянии всех жителей Самарской области», — заявил губернатор.

В заключительных словах Николай Меркушкин выразил слова благодарности нефтяникам за их труд, пожелал такого же делового настроя и дальнейшего движения вперед, после чего вручил награды ряду лучших сотрудников компании.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Николай Меркушкин открыл образцовую школу в Южном городе
Небензя назвал уровень отношений с США «непозволительно низким»
К генконсульству РФ в Сан-Франциско направили инспектора-эколога
Российские миллиардеры стали богаче на 17 млрд долларов
Шарапова на US Open победила американку, родившуюся в Москве
Россиянок, вернувшихся из Ирака, не будут судить
Бывший мэр Владивостока Черепков умер в московской больнице
Выросло число пострадавших на Кубе сотрудников Госдепа
Спорт
Германии повезло в игре с чехами: обзор матчей дня в отборе ЧМ Сборная Германии вырвала победу у Чехии на последних минутах, Польша потерпела первое поражение в отборе и сразу крупное
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Под Петербургом планируют построить новый город-спутник
В Петербурге снесут незаконные надстройки на домах
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
Выбираем ванну: акрил, камень или чугун
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь