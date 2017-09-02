Николай Меркушкин: За пять лет ОАО «Самаранефтегаз» удвоило отчисления в бюджет региона

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Также в собрании приняли участие председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, заместитель председателя правительства области — министр промышленности и технологий Сергей Безруков, глава Самары Олег Фурсов.

Открывая собрание, генеральный директор «Самаранефтегаза» — дочернего предприятия НК «Роснефть» — Гани Гилаев коротко рассказал о ситуации на нефтяном рынке с ее нарастающей конкурентной борьбой, а также о том, какие стратегические задачи поставлены президентом Владимиром Путиным перед предприятиями отрасли в части повышения эффективности и внедрения современных технологий.

Говоря о том значении, которое имеет для экономики страны «Роснефть», он рассказал, что компания уже четвертый год подряд — крупнейший налогоплательщик России. В 2016 году ее доля в доходной части бюджета составила 12%, это 1,36 трлн рублей.

В свою очередь «Самаранефтегаз» — крупнейший налогоплательщик в Самарской области. На сегодняшний день, как рассказал генеральный директор, по сравнению с 2012 годом среднесуточная добыча нефти выросла на 15%. По итогам семи месяцев текущего года добыто 7,186 млн т нефти, что больше, чем за аналогичный период прошлого года на 2%.

«Уважаемый Николай Иванович, Самарская область под вашим руководством вышла на совершенно новый уровень развития, — подчеркнул Гани Гилаев, — Делаются шаги в направлении инновационного прорыва, формирования новой промышленной среды, совершенно иных, качественных условий жизни. Вы делаете все для того, чтобы создать в регионе условия для благоприятного развития бизнеса».

«Сегодня праздник исключительно важный для Самарской области», — такими словами начал свое выступление глава региона. Он подчеркнул и общее значение нефтегазовой промышленности для экономики страны, и тот вклад, который вносит в работу крупнейшей нефтяной компании страны — «Роснефти» — ее региональное подразделение «Самаранефтегаз».

Николай Меркушкин отметил, что предприятие входит в тройку крупнейших в области по числу работающих, здесь трудится 15 тыс человек. Объем производства в 2016 году составил почти 156 млрд рублей. Губернатор также привел впечатляющую динамику роста отчислений налогов в бюджет: в 2011 году «Самаранефтегаз» перечислил в областную казну 3,8 млрд руб., в 2016 — 8,8 млрд руб., а в 2017 году планируется 9,6 млрд рублей.

Но не только налоги имеют значение. Глава региона выразил огромную признательность компании «Роснефть» и лично ее главному исполнительному директору, председателю правления Игорю Сечину за участие в социальных проектах губернии, которое осуществляется в рамках ежегодно заключаемых между нефтегазовой компанией и правительством Самарской области соглашений о сотрудничестве.

В общей сложности за четыре года на эти цели «Роснефть» выделила 2,7 млрд рублей. Губернатор привел несколько примеров такого сотрудничества. Например, в октябре-ноябре начнется строительство нового ледового дворца в Самаре на ул. Молодогвардейской. «Роснефть» в этом году уже выделила на его строительство 600 млн рублей.

«В следующем году этот современнейший уникальный спортивный объект вступит в строй. Я думаю, “Роснефть Арена” будет иметь огромное значение и для города и для области», — отметил Николай Меркушкин.

Также он напомнил про постройку ледовой арены на 1000 зрителей в Сызрани, про планы по созданию здесь института «Роснефти», который будет работать на всю страну и ряд других важных объектов.

Особую благодарность губернатор выразил Гани Гилаеву.

«Последние 3−4 года вами проведена огромная работа. Открываются новые предприятия и реконструируются старые. У вас потрясающая культура производства, благоустройство производственных территорий, условия для рабочих. Это воспитывает в людях ответственность, это источник ваших успехов», — заявил глава региона.

Говоря о производственных успехах предприятия в последнее время, губернатор, в частности, отметил, что в 2011−12 гг компания бурила по 27 скважин в год, в 2017 — 137. Каждый год компания растет на 3−4%, при этом себестоимость добычи нефти здесь самая низкая по «Роснефти».

«Все это — ваше умение управлять, ставить задачи и добиваться их выполнения. Еще раз огромное вам спасибо, Гани Гайсинович», — сказал глава региона.

Он заверил нефтяников, что руководство области и дальше будет поддерживать предприятия отрасли. «Ведь более чем удвоение выплат в бюджет за несколько лет — это дорогого стоит», — подчеркнул Николай Меркушкин.

Глава региона привел в пример новую школу в Южном городе, считающейся сегодня лучшей в России, как пример стратегического вложения бюджетных средств.

«Если бюджет нам будет позволять, мы будем строить больше таких образовательные центров, мы станем конкурентоспособными в мировом масштабе, а это, в свою очередь, отразится на благосостоянии всех жителей Самарской области», — заявил губернатор.