Украина вводит биометрический контроль: комментарий МИД Беларуси

Источник: Reuters

МИНСК, 1 сен — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси прокомментировало решение властей Украины ввести биометрической контроль на своей границе, заявив официального уведомления Минск не получал, сообщает Sputnik.

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу одобрил решение СНБО о введении биометрического контроля для иностранных граждан на границе с начала 2018 года. Глава государства отдал поручение усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

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«На данный момент официально украинские партнеры нам ни о чем не сообщали. Но мы исходим из того, что соответствующая информация поступит заблаговременно. Обмен такой информацией предусмотрен двусторонним соглашением о безвизовых поездках», — заявил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

По его словам, белорусские дипломаты отслеживают дискуссию и принимаемые Киевом решения по вопросам въезда иностранцев. Мирончик отметил, что из сообщений СМИ следует: госорганы Украины дают два-три месяца на выработку соответствующих механизмов.

«Ждем официального уведомления и, при необходимости, будем обсуждать с украинской стороной вопросы, чтобы избежать возникновения проблем у граждан двух стран при пересечении нашей общей границы», — заключил Мирончик.

Вместе с тем, пресс-секретарь Госпогрнаслужбы Украины Олег Слободян обратил внимание, что биометрический контроль предполагает сбор отпечатка пальцев у иностранных граждан. Он пояснил, что наличие биометрического паспорта для въезда не является обязательным.

«Речь не идет о наличии биометрического паспорта или его отсутствии. Речь идет о том, что иностранец, который въезжает на территорию Украины, должен сдать отпечатки пальцев. В первую очередь это безопасность страны, а во-вторых, — это и его безопасность», — уточнил Слободян.