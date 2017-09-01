Украина вводит биометрический контроль: комментарий МИД Беларуси
Президент Украины Петр Порошенко в пятницу одобрил решение СНБО о введении биометрического контроля для иностранных граждан на границе с начала 2018 года.
Президент Украины Петр Порошенко в пятницу одобрил решение СНБО о введении биометрического контроля для иностранных граждан на границе с начала 2018 года.
МИНСК, 1 сен — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси прокомментировало решение властей Украины ввести биометрической контроль на своей границе, заявив официального уведомления Минск не получал, сообщает Sputnik.
Президент Украины Петр Порошенко в пятницу одобрил решение СНБО о введении биометрического контроля для иностранных граждан на границе с начала 2018 года. Глава государства отдал поручение усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.
«На данный момент официально украинские партнеры нам ни о чем не сообщали. Но мы исходим из того, что соответствующая информация поступит заблаговременно. Обмен такой информацией предусмотрен двусторонним соглашением о безвизовых поездках», — заявил начальник управления информации —
По его словам, белорусские дипломаты отслеживают дискуссию и принимаемые Киевом решения по вопросам въезда иностранцев. Мирончик отметил, что из сообщений СМИ следует: госорганы Украины дают
«Ждем официального уведомления и, при необходимости, будем обсуждать с украинской стороной вопросы, чтобы избежать возникновения проблем у граждан двух стран при пересечении нашей общей границы», — заключил Мирончик.
Вместе с тем,
«Речь не идет о наличии биометрического паспорта или его отсутствии. Речь идет о том, что иностранец, который въезжает на территорию Украины, должен сдать отпечатки пальцев. В первую очередь это безопасность страны, а
По его словам, введение биометрического контроля направлена в первую очередь в отношении граждан РФ, для которых въезд в соседнюю страну станет сложнее. Слободян добавил, что россияне должны пройти «двухступенчатый уровень контроля», который включает также заблаговременную подачу минимального объему информации о себе.