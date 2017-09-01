МИД заявил о планах США провести обыск в консульстве России
В здании генконсульства России в
В здании генконсульства России в
«Американские спецслужбы вознамерились 2 сентября провести обыск в Генеральном консульстве в
Захарова резко осудила действия американских властей. «Речь идет о вторжении в консульское учреждение и жилища дипломатических работников, причем их самих выставляют вон, чтобы не мешали агентам ФБР», — пояснила она.
По словам Захаровой, подобные действия США отягощают «и без того непростую атмосферу двустороннего диалога» и «подрывают возможности для взаимодействия».
Захарова также прокомментировала требование о закрытии генконсульство России в
При этом Захарова отметила, что от подобных мер «пострадают десятки тысяч обычных граждан обеих стран». По мнению Захаровой, закрытие генконсульства, равно как и прекращение выдачи виз в американских представительствах в в
«Выражаем решительный протест в связи с действиями Вашингтона, игнорирующими международное право, и, как принято в дипломатической практике, резервируем за собой возможность для ответных мер. Это не наш выбор. Его нам навязывают», — подвела итог официальный представитель МИД.
Венская конвенция о дипломатических сношениях, на которую ссылается Захарова была принята в 1961 году. В 1963 году она была дополнена Венской конвенцией о консульских сношениях. Эти документы регламентируют пребывание и работу дипломатов в зарубежных странах.
Согласно конвенции, власти страны пребывания могут получить доступ в эти помещения только с согласия главы представительства. Пункт третий этой же главы указывает, что «помещения представительства, предметы их обстановки и другое находящееся в них имущество, а также средства передвижения представительства, пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий».
В то же время, как отмечал ранее в комментарии для РБК эксперт по американскому праву Станислав Григорьев, советник Herbert Smith Freehills, по законодательству Соединенных Штатов внутреннее законодательство имеет приоритет над международным.
О том, что США потребовали от России закрыть генконсульство в