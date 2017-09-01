МИД заявил о планах США провести обыск в консульстве России

Источник: РИА "Новости"

«Американские спецслужбы вознамерились 2 сентября провести обыск в Генеральном консульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников, проживающих в его здании и имеющих иммунитет, для чего предписали, чтобы они и их семьи, включая малолетних и даже грудных детей, на 10−12 часов покинули занимаемые помещения», — рассказала Захарова. Она подчеркнула, что эти требования «создают прямую угрозу для безопасности граждан России».

Захарова резко осудила действия американских властей. «Речь идет о вторжении в консульское учреждение и жилища дипломатических работников, причем их самих выставляют вон, чтобы не мешали агентам ФБР», — пояснила она.

По словам Захаровой, подобные действия США отягощают «и без того непростую атмосферу двустороннего диалога» и «подрывают возможности для взаимодействия».

Захарова также прокомментировала требование о закрытии генконсульство России в Сан-Франциско, которые было предъявлено Вашингтоном накануне. «Данный шаг представляет собой новое грубейшее нарушение международного права, включая обязательства США по венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях», — подчеркнула она.

При этом Захарова отметила, что от подобных мер «пострадают десятки тысяч обычных граждан обеих стран». По мнению Захаровой, закрытие генконсульства, равно как и прекращение выдачи виз в американских представительствах в в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, свидетельствует, что США «совершенно не заинтересованы в развитии связей между людьми».

«Выражаем решительный протест в связи с действиями Вашингтона, игнорирующими международное право, и, как принято в дипломатической практике, резервируем за собой возможность для ответных мер. Это не наш выбор. Его нам навязывают», — подвела итог официальный представитель МИД.

Венская конвенция о дипломатических сношениях, на которую ссылается Захарова была принята в 1961 году. В 1963 году она была дополнена Венской конвенцией о консульских сношениях. Эти документы регламентируют пребывание и работу дипломатов в зарубежных странах.

В частности, статья 22 конвенции о дипломатических сношениях прямо указывает на неприкосновенность дипломатических представительств.

Согласно конвенции, власти страны пребывания могут получить доступ в эти помещения только с согласия главы представительства. Пункт третий этой же главы указывает, что «помещения представительства, предметы их обстановки и другое находящееся в них имущество, а также средства передвижения представительства, пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий».

В то же время, как отмечал ранее в комментарии для РБК эксперт по американскому праву Станислав Григорьев, советник Herbert Smith Freehills, по законодательству Соединенных Штатов внутреннее законодательство имеет приоритет над международным.