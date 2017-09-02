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13:32 (мск), источник: КрымPress

Сергей Аксёнов: КФУ — это кузница кадров для Республики Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов посетил ряд учебных заведений, где принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню знаний.

Источник: КрымPress

Также 1 сентября глава РК побывал в Симферопольской специальной школе-интернате № 2 для слабослышащих детей. Он поздравил первоклассников, учеников и педагогический коллектив школы-интерната с началом нового учебного года и отметил, что всегда рад посещать это учебное заведение. Кроме того, Сергей Аксёнов побывал на торжественном мероприятии по случаю Дня знаний в Крымском федеральном университете имени В. И. Вернадского.

Открыл мероприятие и.о. ректора КФУ имени В. И. Вернадского Андрей Фалалеев, который призвал студентов постоянно находиться в поиске новых знаний и не оставаться равнодушными к проблемам. Крымский федеральный университет носит имя Владимира Ивановича Вернадского, один из постулатов которого гласит, что человечество идёт по необратимому пути накопления знаний. В этот необратимый путь мы зовём и вас. И я очень рад, что сегодня у нас в гостях Сергей Аксёнов — человек, который не может равнодушно проходить мимо проблем, с одной стороны, а с другой стороны, может легко их решать, если видит. И это подтвердили наши недавние встречи и, в том числе, визиты в студенческие общежития, — сказал и.о. ректора. В напутственном слове студентам Сергей Аксёнов пожелал успехов в учёбе и творчестве, а также новых профессиональных достижений. Уважаемые преподаватели, студенты, сегодня для Вас знаковый день, для первокурсников — в особенности. Вы поступаете в учреждение с богатыми традициями, хорошим педагогическим коллективом. Преподаватели обучат вас, вы получите жизненный опыт, который поможет вам самореализоваться. Россия предоставляет огромные возможности выпускникам вузов. Как руководитель республики заинтересован, чтобы Вы остались работать здесь — в Крыму. Моя задача — создать вам условия во время процесса обучения, помочь найти достойную работу. КФУ — это кузница кадров для Республики Крым, — отметил С. Аксёнов. Он выразил уверенность в плодотворной работе с новым руководителем вуза и пообещал уже в будущем году отремонтировать общежития, модернизировать материально-техническую базу КФУ.

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