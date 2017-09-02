Госдеп переадресовал в ФБР вопрос об обысках в консульстве РФ в Сан-Франциско
В Госдепартаменте США отказались комментировать заявление представителя МИД России Марии Захаровой о грядущих обысках в здании российского консульства в
В Госдепартаменте США отказались комментировать заявление представителя МИД России Марии Захаровой о грядущих обысках в здании российского консульства в
«Государственный департамент будет обеспечивать и поддерживать объекты недвижимости в соответствии с нашими обязанностями. Я хотел бы направить вас к ФБР с любыми вопросами, связанными с обыском», — сообщили агентству в ведомстве.
Также там рассказали, что доступ к заблокированной российской дипломатической собственности в
Ранее в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что американские спецслужбы собираются провести обыск в генеральном консульстве России в
В тот же день российское посольство в США заявило, что надеется на нормализацию двусторонних отношений даже после закрытия консульства в
31 августа стало известно, что США потребовали от России закрыть генеральное консульство в
В Белом доме уточнили, что решение пойти на эту меру принял Дональд Трамп. По словам представителя администрации президента, это было сделано в ответ на сокращение американского дипприсутствия в России. При этом речи о сокращении численности персонала и высылке российских дипломатов не идет.