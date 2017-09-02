Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа причина бегства ведущих с «Первого канала»
Названа главная причина смерти во время секса
Глава МИД Германии: Меркель совершила серьезную ошибку
Непредвиденные последствия санкций против РФ обеспокоили ФРГ
12 выстрелов: 36-летнего бизнесмена расстреляли у его дома
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Похудевшую на 84 кг Картункову упрекнули в анорексии - СМИ
Откровенное платье Кабаевой восхитило итальянцев
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Die Presse: Европа встала стеной на защиту России
Алина Кабаева в чёрном прозрачном платье восхитила Сеть - СМИ
Волочкова посетила следователя в мини - СМИ
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
12 выстрелов: бизнесмена расстреляли у его дома
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
12:59 (мск), источник: Комсомольская правда

На Украине косвенно признали легитимность присоединения Крыма к России

Киев хочет засудить за госизмену 53 крымских парламентариев, которые приняли историческое решение. Но тем самым Незалежная признает кворум.

Источник: Комсомольская правда

На Украине косвенным образом признали законность создания Республики Крым. Прокуратура Автономной Республики Крым (надзорное ведомство, работающее на Украине — Авт.) отдала в суд уголовные дела на еще 4-х экс-депутатов Верховной Рады Крыма, которых обвиняют в государственной измене. Итого под суд в Незалежной отданы 53 бывших депутатов парламента Крыма.

— Они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего была создана нелегитимное государственное образование «Республика Крым», — говорится в сообщении украинского ведомства.

Киев грозит солидными тюремными сроками — от двенадцати до пятнадцати лет.

Однако этим заявлением прокуроры косвенно признали законность принятых крымскими депутатами в марте 2014 года постановлений. Согласно законодательству, действовавшему в Крыму в украинский период, пленарное заседание парламента открывалось и проводилось, если на нем присутствовало больше половины депутатов от общего состава. В Верховной Раде Крыма заседали 100 депутатов, следовательно кворум составлял 51 депутат.

— Мы собрали 53 человека, этого было достаточно для принятия легитимных решений, — описывает события 26 февраля 2014 года в своих мемуарах «Пройти свой путь» председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

— Если Украина собирается отдать под суд 53 депутатов, то, значит, признает кворум, итоги голосования и решение весны 2014 года по вхождению в РФ. Как тут не вспомнить унтер-офицерскую вдову, которая сама себя выпорола?! — говорит политолог Владимир Джаралла. — Это все этой действо проходит по разряду психиатрии, раздел «шизофрения», и обращать на них внимание — только возможность писать им, что мол, не зря существуют. В этом все и дело: законы бюрократии требуют, чтобы даже самая бессмысленная организация создавала впечатление работающей.

Надо отметить, что в этом году, Украина уже заводила уголовное дело на Сталина. Вождя народов обвинили в депортации крымских татар. Был также наложен арест на четыре буровые плавучие вышки «Черноморнефтегаза» в Крыму. ​Весной Незалежная и вовсе отличилась — взяла да и ввела санкции против Керченской переправы, аэропорта Симферополя и крымских санаториев. В «черный список» Киева попали 80 предприятий. А еще украинские суды умудрились даже «арестовать» имущество в Крыму на 720 миллионов рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Голливуд в шоке: Анджелина Джоли ест не каждый день
Какую пенсию получает Алла Пугачева
Польские политики потребовали от России военных репараций
Саакашвили заявил, что его брат задержан в Киеве
Российские миллиардеры стали богаче на 17 млрд долларов
Небензя назвал уровень отношений с США «непозволительно низким»
Россиянок, вернувшихся из Ирака, не будут судить
Бывший мэр Владивостока Черепков умер в московской больнице
Шарапова ответила на критику Возняцки
Спорт
Германии повезло в игре с чехами: обзор игр пятницы в отборе ЧМ Сборная Германии вырвала победу у Чехии на последних минутах, Польша потерпела первое поражение в отборе и сразу крупное
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Банки нашли способ сделать ипотеку доступнее
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь