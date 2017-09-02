На Украине косвенно признали легитимность присоединения Крыма к России
Киев хочет засудить за госизмену 53 крымских парламентариев, которые приняли историческое решение. Но тем самым Незалежная признает кворум.
Киев хочет засудить за госизмену 53 крымских парламентариев, которые приняли историческое решение. Но тем самым Незалежная признает кворум.
На Украине косвенным образом признали законность создания Республики Крым. Прокуратура Автономной Республики Крым (надзорное ведомство, работающее на Украине — Авт.) отдала в суд уголовные дела на еще 4-х
— Они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего была создана нелегитимное государственное образование «Республика Крым», — говорится в сообщении украинского ведомства.
Киев грозит солидными тюремными сроками — от двенадцати до пятнадцати лет.
Однако этим заявлением прокуроры косвенно признали законность принятых крымскими депутатами в марте 2014 года постановлений. Согласно законодательству, действовавшему в Крыму в украинский период, пленарное заседание парламента открывалось и проводилось, если на нем присутствовало больше половины депутатов от общего состава. В Верховной Раде Крыма заседали 100 депутатов, следовательно кворум составлял 51 депутат.
— Мы собрали 53 человека, этого было достаточно для принятия легитимных решений, — описывает события 26 февраля 2014 года в своих мемуарах «Пройти свой путь» председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.
— Если Украина собирается отдать под суд 53 депутатов, то, значит, признает кворум, итоги голосования и решение весны 2014 года по вхождению в РФ. Как тут не вспомнить
Надо отметить, что в этом году, Украина уже заводила уголовное дело на Сталина. Вождя народов обвинили в депортации крымских татар. Был также наложен арест на четыре буровые плавучие вышки «Черноморнефтегаза» в Крыму. Весной Незалежная и вовсе отличилась — взяла да и ввела санкции против Керченской переправы, аэропорта Симферополя и крымских санаториев. В «черный список» Киева попали 80 предприятий. А еще украинские суды умудрились даже «арестовать» имущество в Крыму на 720 миллионов рублей.