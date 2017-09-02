На Украине косвенно признали легитимность присоединения Крыма к России

Источник: Комсомольская правда

На Украине косвенным образом признали законность создания Республики Крым. Прокуратура Автономной Республики Крым (надзорное ведомство, работающее на Украине — Авт.) отдала в суд уголовные дела на еще 4-х экс-депутатов Верховной Рады Крыма, которых обвиняют в государственной измене. Итого под суд в Незалежной отданы 53 бывших депутатов парламента Крыма.

— Они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего была создана нелегитимное государственное образование «Республика Крым», — говорится в сообщении украинского ведомства.

Киев грозит солидными тюремными сроками — от двенадцати до пятнадцати лет.

Однако этим заявлением прокуроры косвенно признали законность принятых крымскими депутатами в марте 2014 года постановлений. Согласно законодательству, действовавшему в Крыму в украинский период, пленарное заседание парламента открывалось и проводилось, если на нем присутствовало больше половины депутатов от общего состава. В Верховной Раде Крыма заседали 100 депутатов, следовательно кворум составлял 51 депутат.

— Мы собрали 53 человека, этого было достаточно для принятия легитимных решений, — описывает события 26 февраля 2014 года в своих мемуарах «Пройти свой путь» председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

— Если Украина собирается отдать под суд 53 депутатов, то, значит, признает кворум, итоги голосования и решение весны 2014 года по вхождению в РФ. Как тут не вспомнить унтер-офицерскую вдову, которая сама себя выпорола?! — говорит политолог Владимир Джаралла. — Это все этой действо проходит по разряду психиатрии, раздел «шизофрения», и обращать на них внимание — только возможность писать им, что мол, не зря существуют. В этом все и дело: законы бюрократии требуют, чтобы даже самая бессмысленная организация создавала впечатление работающей.