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01:07 (мск), источник: Интерфакс

В МИДе объяснили происхождение дыма над зданием генконсульства РФ в Сан-Франциско

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU — Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что дым над зданием генконсульства РФ в Сан-Франциско появился из-за «мероприятий по консервации здания».

Источник: РИА "Новости"

«В этой связи могут закрываться окна, опускаться шторы, выключаться свет, спускаться вода, запираться двери, выбрасываться мусор, отключаться отопительные приборы, включаться системы жизнеобеспечения и многое другое» — написала Захарова в ночь на субботу в своем фейсбуке.

Она также выразила недоумение в связи с тем вниманием, которое американские СМИ уделили этому инциденту. «Тут же были подготовлены фоторепортажи о “чрезвычайной ситуации”, и, как верх садизма, вызвана пожарная охрана. На всякий случай. Вдруг русским помощь нужна: всё-таки пару часов осталось у них на то, чтобы очистить помещение», -написала она.

Ранее СМИ сообщили о том, что из трубы генконсульства США в Сан-Франциско валит густой черный дым. К зданию вызвали пожарных, однако внутрь их не пустили. Люди, выходившие из генконсульства, говорили, что сотрудники дипмиссии сжигают в камине некие предметы.

Перед этим МИД России заявил о том, что спецслужбы США готовятся 2 сентября провести обыск в здании генконсульства.

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