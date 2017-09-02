В МИДе объяснили происхождение дыма над зданием генконсульства РФ в Сан-Франциско
Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU — Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что дым над зданием генконсульства РФ в
Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU — Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что дым над зданием генконсульства РФ в
«В этой связи могут закрываться окна, опускаться шторы, выключаться свет, спускаться вода, запираться двери, выбрасываться мусор, отключаться отопительные приборы, включаться системы жизнеобеспечения и многое другое» — написала Захарова в ночь на субботу в своем фейсбуке.
Она также выразила недоумение в связи с тем вниманием, которое американские СМИ уделили этому инциденту. «Тут же были подготовлены фоторепортажи о “чрезвычайной ситуации”, и, как верх садизма, вызвана пожарная охрана. На всякий случай. Вдруг русским помощь нужна:
Ранее СМИ сообщили о том, что из трубы генконсульства США в
Перед этим МИД России заявил о том, что спецслужбы США готовятся 2 сентября провести обыск в здании генконсульства.