Трамп 18 сентября планирует провести переговоры по реформе ООН

«Мы поддерживаем усилия генерального секретаря по внесению изменений в рамках ООН с целью лучше согласовывать работу по гуманитарной помощи, развитию и поддержке мирных инициатив», — говорится в проекте декларации.

Лидеры стран могут быть приглашены на встречу только в случае подписания декларации, в которой содержится призыв к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу «начать эффективную и необходимую реформу» организации. По данным агентства, встреча пройдет за день до выступления американского президента на 72-й сессии Генассамблеи ООН.