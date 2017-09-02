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01:37 (мск), источник: RNS

Трамп 18 сентября планирует провести переговоры по реформе ООН

Президент США Дональд Трамп планирует 18 сентября провести встречу с мировыми лидерами в Нью-Йорке по реформе ООН, сообщает Reuters со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект декларации.

«Мы поддерживаем усилия генерального секретаря по внесению изменений в рамках ООН с целью лучше согласовывать работу по гуманитарной помощи, развитию и поддержке мирных инициатив», — говорится в проекте декларации.

Лидеры стран могут быть приглашены на встречу только в случае подписания декларации, в которой содержится призыв к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу «начать эффективную и необходимую реформу» организации. По данным агентства, встреча пройдет за день до выступления американского президента на 72-й сессии Генассамблеи ООН.

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