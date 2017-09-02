WSJ: Пентагон намерен регулярно патрулировать Южно-Китайское море

Источник: AP 2017

Об этом сообщила в пятницу в своей электронной версии американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в Пентагоне.

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Согласно их сведениям, Тихоокеанское командование ВС США (ПАКОМ) подготовило план, предусматривающий проведение в Южно-Китайском море патрульных операций от двух до трех раз в предстоящие месяцы. Подобный подход позволяет поставить на регулярную основу патрулирование в данной акватории, что по сути может быть использовано Вашингтоном в качестве контраргумента на обвинения Пекина, заявляющего о дестабилизации обстановки и провокации при каждом новом появлении американских боевых кораблей.

Источники издания, однако, отказались раскрыть, когда и в каком квадрате такие патрули предполагается начать.