Число пострадавших от непонятного воздействия сотрудников Госдепа увеличилось

Источник: AP 2017

Ранее сообщалось о 16 пострадавших. При этом Нойерт не исключила, что это число может вырасти.

Телеканал CBS News сообщал, что врач, обследовавший работающих в Гаване американских и канадских дипломатов, диагностировал у них легкие черепно-мозговые травмы и предположительно поражение центральной нервной системы.

Читайте также Госдеп: От акустических инцидентов на Кубе пострадали 16 сотрудников дипмиссии США

Дипломаты жаловались на такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия. Госдепартамент сказал, что «инциденты» начали происходить начиная с конца 2016 года. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что чиновники расследуют, являются ли дипломаты целью «акустических атак», которые направлены на их дома, предоставленные кубинским правительством. Источник добавил, что сообщения о новых атаках на сотрудников посольства США на острове продолжают поступать.

Ряд американских дипломатов прекратили из-за этого работу на Кубе. Также, по словам источника, дипломаты становились жертвами других форм преследования — речь идет о повреждении автомобилей, постоянной слежке, взломах жилищ.

Вашингтон напомнил кубинским властям об их международных обязательствах по защите дипломатов. Однако Куба отрицает какую-либо причастность к подобным атакам.