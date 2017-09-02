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04:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Число пострадавших от непонятного воздействия сотрудников Госдепа увеличилось

Госдеп США объявил о том, что число пострадавших из-за непонятных «инцидентов» сотрудников ведомства, работавших на Кубе, выросло до 19. Об этом рассказала официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, сообщает Associated Press.

Источник: AP 2017

Ранее сообщалось о 16 пострадавших. При этом Нойерт не исключила, что это число может вырасти.

Телеканал CBS News сообщал, что врач, обследовавший работающих в Гаване американских и канадских дипломатов, диагностировал у них легкие черепно-мозговые травмы и предположительно поражение центральной нервной системы.

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Дипломаты жаловались на такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия. Госдепартамент сказал, что «инциденты» начали происходить начиная с конца 2016 года. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что чиновники расследуют, являются ли дипломаты целью «акустических атак», которые направлены на их дома, предоставленные кубинским правительством. Источник добавил, что сообщения о новых атаках на сотрудников посольства США на острове продолжают поступать.

Ряд американских дипломатов прекратили из-за этого работу на Кубе. Также, по словам источника, дипломаты становились жертвами других форм преследования — речь идет о повреждении автомобилей, постоянной слежке, взломах жилищ.

Вашингтон напомнил кубинским властям об их международных обязательствах по защите дипломатов. Однако Куба отрицает какую-либо причастность к подобным атакам.

В декабре 2014 года главы США и Кубы Барак Обама и Рауль Кастро объявили о начале постепенной нормализации отношений между странами. Были восстановлены дипломатические связи, возобновлены регулярные коммерческие полеты, ослаблен ряд антикубинских санкций. При этом наложенное Вашингтоном после революции 1959 года торговое эмбарго действует до сих пор.

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