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07:38 (мск), источник: Nur.kz

Дональд Трамп пригласил Назарбаева в Америку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент США Дональд Трамп обсудили ряд вопросов по телефону.

Источник: Nur.kz

Между президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Главы двух стран обсудили ряд важных вопросов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе телефонного разговора Президент США поздравил Нурсултана Назарбаева с успешным проведением международной выставки ЭКСПО-2017 в Астане и высоко оценил итоги участия в этом мероприятии американской делегации.

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Президент Казахстана выразил соболезнования в связи со стихийным бедствием в штате Техас, унесшим жизни десятков людей, а также пожелал скорейшего восстановления инфраструктуры пострадавших районов и возврата местного населения к нормальной жизни.

Лидеры двух стран отметили важность первой встречи, состоявшейся 21 мая в Эр-Рияде в рамках саммита «Исламский мир — США» в целях укрепления сотрудничества Астаны и Вашингтона.

Нурсултан Назарбаев проинформировал Президента США о проведении в Астане 10—11 сентября саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям.

Главы государств обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-американских отношений. При этом стороны договорились усилить двустороннее торгово-экономическое взаимодействие.

Президент Казахстана обратил внимание на значение запуска Банка низкообогащенного урана в Казахстане 29 августа для укрепления глобальной безопасности.

Лидеры двух государств уделили отдельное внимание состоянию американо-российских отношений. Нурсултан Назарбаев выразил надежду на нормализацию диалога между Вашингтоном и Москвой.

Дональд Трамп пригласил Президента Казахстана посетить Вашингтон с официальным визитом.

В заключение беседы главы государств подтвердили намерение поддерживать регулярный диалог по вопросам, представляющим обоюдный интерес.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

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