Дональд Трамп пригласил Назарбаева в Америку
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент США Дональд Трамп обсудили ряд вопросов по телефону.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент США Дональд Трамп обсудили ряд вопросов по телефону.
Между президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Главы двух стран обсудили ряд важных вопросов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В ходе телефонного разговора Президент США поздравил Нурсултана Назарбаева с успешным проведением международной выставки ЭКСПО-2017 в Астане и высоко оценил итоги участия в этом мероприятии американской делегации.
Президент Казахстана выразил соболезнования в связи со стихийным бедствием в штате Техас, унесшим жизни десятков людей, а также пожелал скорейшего восстановления инфраструктуры пострадавших районов и возврата местного населения к нормальной жизни.
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В заключение беседы главы государств подтвердили намерение поддерживать регулярный диалог по вопросам, представляющим обоюдный интерес.
Разговор состоялся по инициативе американской стороны.