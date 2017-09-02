На торжественной линейке в школе № 17 Сергей Фролов рассказал о первом Дне знаний своего сына

— Вы знаете, я 15 лет назад точно так же стоял в 139-й гимназии на Левом берегу, приведя своего сына в школу. Но они пролетели очень быстро. Сейчас он закончил Академию МВД, буквально неделю назад вернулся из Российской армии, отслужив. Если бы мне 15 лет назад сказали, что у меня это все получится, я бы, наверное, не поверил. Но, тем не менее, я сегодня просто как родитель рад, что у меня получилось. (Цитата по БК55).