В Польше подсчитали, во что обойдется забор на границе с Беларусью

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 сен — Sputnik. Стоимость забора на границе Польши с Беларусь и Украиной обойдется польской стороне в 30 миллионов евро. Предполагается, что протяженность ограждения составит 729 километров, передает польское радио со ссылкой на министра сельского хозяйства Польши Кшиштофа Юргеля.

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Ранее польские власти уже анонсировали, что планируют построить забор на границе с Беларусью и Украиной, чтобы предотвратить миграцию диких кабанов — возможных носителей вируса АЧС (Африканской чумы свиней).

В настоящее время изучаются правовые и экологические условия строительства ограждений, их результаты станут известны в течение двух-трех недель.