В Польше подсчитали, во что обойдется забор на границе с Беларусью
Забор, по мнению польских властей, поможет минимизировать количество вспышек АЧС среди животных на польской территории.
Забор, по мнению польских властей, поможет минимизировать количество вспышек АЧС среди животных на польской территории.
МИНСК, 2 сен — Sputnik. Стоимость забора на границе Польши с Беларусь и Украиной обойдется польской стороне в 30 миллионов евро. Предполагается, что протяженность ограждения составит 729 километров, передает польское радио со ссылкой на министра сельского хозяйства Польши Кшиштофа Юргеля.
Ранее польские власти уже анонсировали, что планируют построить забор на границе с Беларусью и Украиной, чтобы предотвратить миграцию диких кабанов — возможных носителей вируса АЧС (Африканской чумы свиней).
В настоящее время изучаются правовые и экологические условия строительства ограждений, их результаты станут известны в течение
В Польше полагают, что вирус АЧС в Польшу принесли дикие кабаны, пришедшие с территории Беларуси. С момента появления вируса в Польше в феврале 2015 года выявлены 93 очага заболевания в трех воеводствах: Подляском, Люблинском и Мазовецком — все они находятся на востоке страны. Кроме того, был зафиксирован 461 случай вирусоносительства у диких кабанов.