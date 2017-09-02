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10:22 (мск), источник: Sputnik.by

В Польше подсчитали, во что обойдется забор на границе с Беларусью

Забор, по мнению польских властей, поможет минимизировать количество вспышек АЧС среди животных на польской территории.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 сен — Sputnik. Стоимость забора на границе Польши с Беларусь и Украиной обойдется польской стороне в 30 миллионов евро. Предполагается, что протяженность ограждения составит 729 километров, передает польское радио со ссылкой на министра сельского хозяйства Польши Кшиштофа Юргеля.

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Ранее польские власти уже анонсировали, что планируют построить забор на границе с Беларусью и Украиной, чтобы предотвратить миграцию диких кабанов — возможных носителей вируса АЧС (Африканской чумы свиней).

В настоящее время изучаются правовые и экологические условия строительства ограждений, их результаты станут известны в течение двух-трех недель.

В Польше полагают, что вирус АЧС в Польшу принесли дикие кабаны, пришедшие с территории Беларуси. С момента появления вируса в Польше в феврале 2015 года выявлены 93 очага заболевания в трех воеводствах: Подляском, Люблинском и Мазовецком — все они находятся на востоке страны. Кроме того, был зафиксирован 461 случай вирусоносительства у диких кабанов.

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