Додон планирует созыв Великого национального собрания в Кишиневе

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Тысячи людей по всей стране выйдут на акции протеста 24 сентября, в день, когда в Молдове должен был состояться инициированный им консультативный референдум президент Молдовы Игорь Додон в эфире одного из частных телеканалов.

По словам Додона, на данный момент рассматриваются несколько сценариев проведения протестов — в Кишиневе, в районах страны или в некоторых зонах.

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«Я считаю, что в Кишиневе водить хороводы вокруг правительства смысла нет. Я не буду делать так, как правая оппозиция — призывать народ ходить от одного офиса к другому, а потом отправлять их домой. Думаю, что всем это уже надоело. Мы придем в Кишинев, и это будет созыв Великого национального собрания, которое должно принять конкретные решения. Потом эти решения будут в указе президента», — сказал Додон.

Он не исключил, что в резолюции наших митингов 24 сентября будет сказано о подготовке к созыву Великого национального собрания в Кишиневе до конца года.