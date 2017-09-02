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12:09 (мск), источник: Sputnik.md

Додон планирует созыв Великого национального собрания в Кишиневе

Президент Молдовы Игорь Додон заявил в телеэфире, что планирует созыв Великого национального собрания в Кишиневе 24 сентября.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Тысячи людей по всей стране выйдут на акции протеста 24 сентября, в день, когда в Молдове должен был состояться инициированный им консультативный референдум президент Молдовы Игорь Додон в эфире одного из частных телеканалов.

По словам Додона, на данный момент рассматриваются несколько сценариев проведения протестов — в Кишиневе, в районах страны или в некоторых зонах.

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«Я считаю, что в Кишиневе водить хороводы вокруг правительства смысла нет. Я не буду делать так, как правая оппозиция — призывать народ ходить от одного офиса к другому, а потом отправлять их домой. Думаю, что всем это уже надоело. Мы придем в Кишинев, и это будет созыв Великого национального собрания, которое должно принять конкретные решения. Потом эти решения будут в указе президента», — сказал Додон.

Он не исключил, что в резолюции наших митингов 24 сентября будет сказано о подготовке к созыву Великого национального собрания в Кишиневе до конца года.

«Я серьезно рассматриваю возможность созыва Великого национального собрания, которое закончится не хороводами, а точкой в этом вопросе. Я всеми силами пытался и пытаюсь сделать все, чтобы не было дестабилизации ситуации. Но если по-другому никак, то народ выйдет, и президент будет с народом. Песен на центральной площади не будет», — подчеркнул президент Молдовы.

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