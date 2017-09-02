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10:12 (мск), источник: ТАСС

Небензя: отношения РФ и США опустились до непозволительно низкого уровня

Постпред РФ при ООН отметил, что сложные отношения между двумя странами вредят всему международному сообществу.

Источник: РИА "Новости"

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Отношения между Россией и США находятся на «непозволительно низком уровне». Об этом заявил в беседе с журналистами постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

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«Отношения между нашими странами находятся на непозволительно низком уровне, — отметил он. — Это, безусловно, не добавляет позитива не только непосредственно в наши отношения, но и в международную обстановку, поскольку эти отношения являются фактором, который учитывают наши партнеры. Они очно и заочно призывают нас к тому, чтобы мы, наконец, наладили свои отношения. Это будет на пользу не только нам, но и всему миру».

Затронув вопрос об отношениях с американской делегацией на площадке ООН и в Совете Безопасности, Василий Небензя указал, что они очень деловые, так было всегда, так и продолжится. «Более того, сейчас Совет Безопасности, к счастью, а может, в данном контексте к несчастью, — одна из немногих площадок, где мы вообще сотрудничаем с США, — отметил он. — И мы это делаем не для того, чтобы показать, что между нами происходит что-то позитивное, а потому что сотрудничество в рамках ООН очень важно для всего мира».

«Мне задавали вопрос о том, скажется ли ухудшение отношений с США на сотрудничестве в ООН, я сказал, что мы выше сведения счетов и не хотим проецировать наши двусторонние отношения на решение проблем безопасности», — подчеркнул он.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Сергей Костенко
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