Небензя: отношения РФ и США опустились до непозволительно низкого уровня

Источник: РИА "Новости"

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Отношения между Россией и США находятся на «непозволительно низком уровне». Об этом заявил в беседе с журналистами постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

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«Отношения между нашими странами находятся на непозволительно низком уровне, — отметил он. — Это, безусловно, не добавляет позитива не только непосредственно в наши отношения, но и в международную обстановку, поскольку эти отношения являются фактором, который учитывают наши партнеры. Они очно и заочно призывают нас к тому, чтобы мы, наконец, наладили свои отношения. Это будет на пользу не только нам, но и всему миру».

Затронув вопрос об отношениях с американской делегацией на площадке ООН и в Совете Безопасности, Василий Небензя указал, что они очень деловые, так было всегда, так и продолжится. «Более того, сейчас Совет Безопасности, к счастью, а может, в данном контексте к несчастью, — одна из немногих площадок, где мы вообще сотрудничаем с США, — отметил он. — И мы это делаем не для того, чтобы показать, что между нами происходит что-то позитивное, а потому что сотрудничество в рамках ООН очень важно для всего мира».