Небензя: отношения РФ и США опустились до непозволительно низкого уровня
Постпред РФ при ООН отметил, что сложные отношения между двумя странами вредят всему международному сообществу.
Постпред РФ при ООН отметил, что сложные отношения между двумя странами вредят всему международному сообществу.
«Отношения между нашими странами находятся на непозволительно низком уровне, — отметил он. — Это, безусловно, не добавляет позитива не только непосредственно в наши отношения, но и в международную обстановку, поскольку эти отношения являются фактором, который учитывают наши партнеры. Они очно и заочно призывают нас к тому, чтобы мы, наконец, наладили свои отношения. Это будет на пользу не только нам, но и всему миру».
Затронув вопрос об отношениях с американской делегацией на площадке ООН и в Совете Безопасности, Василий Небензя указал, что они очень деловые, так было всегда, так и продолжится. «Более того, сейчас Совет Безопасности, к счастью, а может, в данном контексте к несчастью, — одна из немногих площадок, где мы вообще сотрудничаем с США, — отметил он. — И мы это делаем не для того, чтобы показать, что между нами происходит
«Мне задавали вопрос о том, скажется ли ухудшение отношений с США на сотрудничестве в ООН, я сказал, что мы выше сведения счетов и не хотим проецировать наши двусторонние отношения на решение проблем безопасности», — подчеркнул он.