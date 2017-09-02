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14:49 (мск), источник: Клопс.ru

Школьник из Калининграда рассказал Путину о двигателе, который он изобрел для самолётов МС-21

По мнению ученика, в проекте «Создание нового семейства ближне- и среднемагистральных самолётов МС-21» необходимо использовать альтернативное топливо.

Источник: Клопс.ru

1 сентября в Гурьевске одинадцатиклассник из калининградского образовательного центра «Росток» Сергей Коробец во время прямого включения с президентом России Владимиром Путиным рассказал о своем новом двигателе для ближне- и среднемагистральных самолётов МС-21. Об этом сообщается на сайте правительства Калининградской области.

По мнению ученика, в проекте «Создание нового семейства ближне- и среднемагистральных самолётов МС-21» необходимо использовать альтернативное топливо. Сергей уже создал электронную модель двигателя, который работает на криогенном топливе. Одиннадцатиклассник рассказал российскому лидеру, что хочет поделиться своим изобретением со специалистами из «Объединенной двигателестроительной корпорации» и «Объединенной авиастроительной корпорации.

Прямое включение на Всероссийский открытый урок профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», который проводил Путин состоялся в пятницу, 1 сентября. Президент предложил школьникам выбрать одно из 12 направлений и представить свое решение. Всего в эфире с главой государства пообщались школьники из шести регионов.

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