Школьник из Калининграда рассказал Путину о двигателе, который он изобрел для самолётов МС-21

Источник: Клопс.ru

1 сентября в Гурьевске одинадцатиклассник из калининградского образовательного центра «Росток» Сергей Коробец во время прямого включения с президентом России Владимиром Путиным рассказал о своем новом двигателе для ближне- и среднемагистральных самолётов МС-21. Об этом сообщается на сайте правительства Калининградской области.

По мнению ученика, в проекте «Создание нового семейства ближне- и среднемагистральных самолётов МС-21» необходимо использовать альтернативное топливо. Сергей уже создал электронную модель двигателя, который работает на криогенном топливе. Одиннадцатиклассник рассказал российскому лидеру, что хочет поделиться своим изобретением со специалистами из «Объединенной двигателестроительной корпорации» и «Объединенной авиастроительной корпорации.