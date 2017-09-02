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12:53 (мск), источник: РИА Новости

Саакашвили заявил о задержании в Киеве его брата

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявляет, что МВД Украины задержало в Киеве его брата Давида Саакашвили.

Источник: Reuters

«Сегодня на рассвете восемь представителей МВД Авакова (глава МВД Украины Арсен Аваков — ред.) задержали моего брата Давида Саакашвили, когда он выходил из дома в Киеве и увезли в неизвестном направлении. Он юрист, имел документ о проживании в Украине, видимо, таким образом пытаются повлиять на меня, чтобы я передумал возвращаться. Вы очень плохо меня знаете, это как раз еще больше укрепляет мою решимость защищать Украину и украинцев», — написал Саакашвили в субботу в Facebook.

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При этом официальные украинские правоохранители пока не комментирую информацию о задержании.

Бывший советник министра внутренних дел Украины Илья Кива в эфире телеканала «112 Украина» в субботу заявил, что брата Саакашвили действительно задержали и готовят к депортации.

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«Был задержан брат Михаила Саакашвили за нарушение режима пребывания в стране. Иммиграционная служба и полиция задержали его и готовят к депортации», — заявил он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Порошенко в пятницу заявил, что вопросом возможного возвращения Саакашвили на Украину должны заниматься МВД, миграционная и пограничная службы.

Саакашвили ранее заявил, что вернется на Украину с территории Польши 10 сентября через пункт пропуска «Краковец». Члены его партии «Движение новых сил» сообщили о намерении встретить своего лидера на границе и провезти на Украину.

Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны.

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