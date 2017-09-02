В Совфеде оценили перспективы получения Польшей военных репараций от России

Источник: РИА Новости

Ранее политики правящей партии Польши «Право и справедливость» заявили, что страна намерена добиваться военных репараций не только от Германии, но и от России — за Рижский договор 1921 года об окончании Советско-польской войны.

«Перспективы подобных требований и от нас, и от Германии абсолютно нулевые», — заявил Джабаров.

По его словам, в такой ситуации возникает вопрос, как можно оценить жизнь 600 тысяч советских солдат, отдавших свои жизни за освобождение Польши от фашистской оккупации. «Польша никогда не сможет за это расплатиться», — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что, следуя той же логике, Россия могла бы потребовать от Польши компенсации за события 1612 года, когда польские войска «вторглись в Россию и сидели в Кремле», а также компенсации от Франции за войну 1812 года.

«Эти заявления — бред, абсолютно тупиковый путь. Мне кажется, у нынешнего правительства Польши нет никаких перспектив, оно слишком националистическое, не способное ни на какие компромиссы. И в Европе это уже понимают и начинают побаиваться Варшаву», — добавил Джабаров.

Сенатор напомнил также, что после Второй мировой войны Польша «благодаря Сталину практически даром получила земли Восточной Пруссии».