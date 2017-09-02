В Совфеде оценили перспективы получения Польшей военных репараций от России

Ранее политики правящей партии Польши «Право и справедливость» заявили, что страна намерена добиваться военных репараций не только от Германии, но и от России — за Рижский договор 1921 года об окончании Советско-польской войны.
«Перспективы подобных требований и от нас, и от Германии абсолютно нулевые», — заявил Джабаров.
По его словам, в такой ситуации возникает вопрос, как можно оценить жизнь 600 тысяч советских солдат, отдавших свои жизни за освобождение Польши от фашистской оккупации. «Польша никогда не сможет за это расплатиться», — сказал сенатор.
Он подчеркнул, что, следуя той же логике, Россия могла бы потребовать от Польши компенсации за события 1612 года, когда польские войска «вторглись в Россию и сидели в Кремле», а также компенсации от Франции за войну 1812 года.
«Эти заявления — бред, абсолютно тупиковый путь. Мне кажется, у нынешнего правительства Польши нет никаких перспектив, оно слишком националистическое, не способное ни на какие компромиссы. И в Европе это уже понимают и начинают побаиваться Варшаву», — добавил Джабаров.
Сенатор напомнил также, что после Второй мировой войны Польша «благодаря Сталину практически даром получила земли Восточной Пруссии».
«Так что им грех жаловаться. Пусть тогда сначала расплатятся за эти земли», — сказал он.