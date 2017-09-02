В Альметьевске Рустам Минниханов открыл после капремонта детскую городскую поликлинику

Источник: Пресс-служба Правительства Республики Татарстан

В Альметьевске открылась детская поликлиника после капитального ремонта. В церемонии открытия приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения Республики Татарстан Адель Вафин, глава Альметьевского муниципального района Айрат Хайруллин и другие официальные лица. Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского муниципального района.

Открывая детскую поликлинику, глава района Айрат Хайруллин выразил особые слова благодарности Рустаму Нургалиевичу Минниханову за поддержку в развитии здравоохранения в Альметьевском районе и создание условий для получения медицинских услуг, отвечающих современным требованиям.

«Большую помощь в ремонте поликлиники оказала компания “Татнефть”, благодаря которой нам удалось реализовать все идеи. Теперь в поликлинике появилась возможность электронной записи, создан контакт центр, игровые зоны для детей, места комфортного пребывания пациентов. Спасибо Наилю Ульфатовичу Маганову за заботу о здоровье наших жителей», — выразил слова благодарности Айрат Ринатович.

Глава района выразил уверенность, что созданные условия в Альметьевском районе и принципы, реализованные в детской поликлинике, позволят решить главную задачу — повысить качество медицинского обслуживания, помочь юным альметьевцам быть здоровыми и счастливыми. Благодаря капитальному ремонту детской поликлиники более 40 тысяч детей смогут своевременно получить медицинскую помощь в более комфортных, улучшенных условиях.

Здание поликлиники было построено в 1984 году. С тех пор оно ни разу капитально не ремонтировалось. Ремонт был начат 1 февраля нынешнего года. Для капитального ремонта детской поликлиники из республиканского бюджета выделено более 100 млн рублей. Подрядчиком выступает предприятие «Гранд — Строй». За 7 месяцев выполнены все виды строительно-монтажных работ, установлено современное технологическое оборудование, заработали лифты, которые так и не были запущены с момента строительства поликлиники.