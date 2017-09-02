Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: полный уход украинцев из РФ наметили на весну 2018 года
Половина мужчин не знает, где находится вагина
Глава «БалтСтроя» арестован за хищения в резиденции Путина
Ученые обнаружили витамин, который может привести к развитию рака
12 выстрелов: 36-летнего бизнесмена расстреляли у его дома
Королевская катастрофа20 лет назад, в ночь на 31 августа 1997 года, черный Mercedes на скорости около 180 км/ч врезался в стену тоннеля Альма в Париже. В машине находились принцесса Диана
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале»
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
"Помогите каждой обнаженной": Джигурда показал жену в белье
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
Алина Кабаева в чёрном прозрачном платье восхитила Сеть - СМИ
Волочкова посетила следователя в мини - СМИ
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
12 выстрелов: бизнесмена расстреляли у его дома
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
10В Саудовской Аравии начался Хадж
17:28 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Альметьевске Рустам Минниханов открыл после капремонта детскую городскую поликлинику

Альметьевская детская поликлиника стала первой в Татарстане, работающей по программе «Дружелюбная поликлиника — татарстанский стандарт».

Источник: Пресс-служба Правительства Республики Татарстан

В Альметьевске открылась детская поликлиника после капитального ремонта. В церемонии открытия приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения Республики Татарстан Адель Вафин, глава Альметьевского муниципального района Айрат Хайруллин и другие официальные лица. Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского муниципального района.

Открывая детскую поликлинику, глава района Айрат Хайруллин выразил особые слова благодарности Рустаму Нургалиевичу Минниханову за поддержку в развитии здравоохранения в Альметьевском районе и создание условий для получения медицинских услуг, отвечающих современным требованиям.

«Большую помощь в ремонте поликлиники оказала компания “Татнефть”, благодаря которой нам удалось реализовать все идеи. Теперь в поликлинике появилась возможность электронной записи, создан контакт центр, игровые зоны для детей, места комфортного пребывания пациентов. Спасибо Наилю Ульфатовичу Маганову за заботу о здоровье наших жителей», — выразил слова благодарности Айрат Ринатович.

Глава района выразил уверенность, что созданные условия в Альметьевском районе и принципы, реализованные в детской поликлинике, позволят решить главную задачу — повысить качество медицинского обслуживания, помочь юным альметьевцам быть здоровыми и счастливыми. Благодаря капитальному ремонту детской поликлиники более 40 тысяч детей смогут своевременно получить медицинскую помощь в более комфортных, улучшенных условиях.

Здание поликлиники было построено в 1984 году. С тех пор оно ни разу капитально не ремонтировалось. Ремонт был начат 1 февраля нынешнего года. Для капитального ремонта детской поликлиники из республиканского бюджета выделено более 100 млн рублей. Подрядчиком выступает предприятие «Гранд — Строй». За 7 месяцев выполнены все виды строительно-монтажных работ, установлено современное технологическое оборудование, заработали лифты, которые так и не были запущены с момента строительства поликлиники.

Альметьевская детская поликлиника стала первой в Татарстане, работающей по программе «Дружелюбная поликлиника — татарстанский стандарт». Это, в первую очередь, доброжелательность и вежливость персонала, пунктуальность приема и комфортное пребывание. В этом году в детскую поликлинику трудоустроено 8 врачей из Оренбурга, Удмуртии, Саранска, Уфы, Набережных Челнов. Шестерым специалистам предоставили квартиры.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Челнах прошел пятый межрегиональный открытый фестиваль татарской песни «Чулман дулкыннары»
Польские политики потребовали от России военных репараций
МИД вручил ноту протеста дипломату США из-за готовящихся обысков
СМИ: Дания начала обсуждение проекта против «Северного потока-2»
Арку Крымского моста показали с орбиты МКС (фото)
Курс биткоина установил новый исторический максимум
На Украине открыли дело о нарушении сбыта билетов на Евровидение
Шарапова ответила на критику Возняцки
Спорт
В Мадриде бьются за Россию: анонс субботних игр отбора ЧМ-2018 Испания и Италия в Мадриде выяснят, кто займет первое место в их отборочной группе, Украина и Турция в Харькове сойдутся не на жизнь, а на смерть
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
10 способов декорировать пустую стену
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
Рынок жилья Подмосковья находится на грани
Выбираем ванну: акрил, камень или чугун
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь