Оргеева освобождена от должности председателя областной Думы до 13 сентября
Марина Оргеева была назначена доверенным лицом кандидата на должность Губернатора Калининградской области.
Марина Оргеева была назначена доверенным лицом кандидата на должность Губернатора Калининградской области.
Председатель Калининградской областной Думы шестого созыва Марина Оргеева была назначена доверенным лицом кандидата на должность Губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Об этом сообщается на сайте Избирательной комиссии Калининградской области.
«31 августа Избирательная комиссия Калининградской области на основании заявления приняла решение о назначении доверенного лица кандидата Марины Оргеевой, председателя Калининградской областной Думы шестого созыва. Доверенному лицу подготовлено удостоверение установленного образца», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что госслужащие могут быть назначены доверенным лицом кандидата только в том случае, если они освобождены от своих обязанностей. В связи с этим Оргеева подала в избирком копию правового акта о временном освобождении от исполнения служебных обязанностей сроком до 13 сентября.