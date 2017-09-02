Оргеева освобождена от должности председателя областной Думы до 13 сентября

Отмечается, что госслужащие могут быть назначены доверенным лицом кандидата только в том случае, если они освобождены от своих обязанностей. В связи с этим Оргеева подала в избирком копию правового акта о временном освобождении от исполнения служебных обязанностей сроком до 13 сентября.