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13:02 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В Польше заявили о необходимости потребовать от России репараций за Вторую мировую войну

Вице-министр юстиции Польши Патрик Який и депутат Ян Мосиньский сообщили, что Варшава должна потребовать от России выплаты репараций за события Второй мировой войны. Об этом они заявили в эфире «Радио Польша».

Источник: Reuters

По словам господина Мосиньского, в 1921 году РСФСР и Польша подписали Рижский договор, который предусматривал выплату Польше 30 млн рублей золотом, и эти деньги никогда не были выплачены.

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По его мнению, Россия, «будучи наследницей СССР», должна задуматься над деталями Рижского договора. «Россияне тоже должны понести ответственность за то, что они сделали Польше», — подчеркнул господин Який.

На прошлой неделе премьер-министр Польши Беата Шидло объявила о том, что ущерб, нанесенный ее стране во время Второй мировой войны, не был возмещен.

Ранее министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что его страна никогда не отказывалась от репараций со стороны Германии, поскольку с правовой точки зрения имеет все основания требовать от Берлина эти выплаты.

Поход за репарациями: Польша решила «разогреть» исторические обиды
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25 августа© Ньюстюб
5 комментариевк этой статье
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Комментарии5
Комментарии
5
Гарри Гицба
Вот так было перед второй мировой воины. Они тогда примазались к немцам а потом получил а теперь виноваты россияне. А сейчас подмазывается к США и получат...
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