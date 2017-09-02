В Польше заявили о необходимости потребовать от России репараций за Вторую мировую войну

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По словам господина Мосиньского, в 1921 году РСФСР и Польша подписали Рижский договор, который предусматривал выплату Польше 30 млн рублей золотом, и эти деньги никогда не были выплачены.

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По его мнению, Россия, «будучи наследницей СССР», должна задуматься над деталями Рижского договора. «Россияне тоже должны понести ответственность за то, что они сделали Польше», — подчеркнул господин Який.

На прошлой неделе премьер-министр Польши Беата Шидло объявила о том, что ущерб, нанесенный ее стране во время Второй мировой войны, не был возмещен.