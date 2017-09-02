В Польше заявили о необходимости потребовать от России репараций за Вторую мировую войну

По словам господина Мосиньского, в 1921 году РСФСР и Польша подписали Рижский договор, который предусматривал выплату Польше 30 млн рублей золотом, и эти деньги никогда не были выплачены.
По его мнению, Россия, «будучи наследницей СССР», должна задуматься над деталями Рижского договора. «Россияне тоже должны понести ответственность за то, что они сделали Польше», — подчеркнул господин Який.
На прошлой неделе
Ранее министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что его страна никогда не отказывалась от репараций со стороны Германии, поскольку с правовой точки зрения имеет все основания требовать от Берлина эти выплаты.