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13:24 (мск), источник: РИА Новости

Нидерланды проверят участие голландских фирм в строительстве моста в Крыму

Министр внешней торговли и развития Нидерландов Лилианне Плаумен заявила, что власти проверят законность участия двух нидерландских компаний в строительстве моста через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, сообщает телерадиокомпания NOS.

Источник: РИА "Новости"

Ранее газета De Gelderlander сообщила, что нидерландская компания Dematec Equipment построила одну из машин для строительства моста. Другая компания Bijlard Hydrauliek поставила «самую важную часть» для данной техники, утверждает газета.

Министр внешней торговли страны подтвердила NOS предстоящую проверку законности действий компаний.

«Если даже не было нарушений закона, нидерландское правительство ожидает, что компании будут вести международный бизнес социально ответственно», — цитирует телерадиокомпания Плаумен.

Как сообщает NOS, директор Dematec Equipment Ван ден Хёвел заявил, что компания не нарушает введенные Евросоюзом санкции, поскольку строительство происходило на территории России. Директор другой компании Марсел Бейлард сообщил, что не знал, что части будут поставлены для моста в Крым, передает ТВ.

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