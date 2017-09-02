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14:20 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Ремонт трамвайных путей на Садовой будет закончен в срок — мэр Краснодара Евгений Первышов

Остановка Садового путепровода, связывающего основные транспортные артерии кубанской столицы, увеличит пробки в городе.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

Два месяца отвел глава краевого центра Кубани подрядчикам на ремонт трамвайных путей на Садовом мосту. Полностью закроется путепровод с 11 сентября, восстановить движение общественного транспорта планируют к 11 ноября. Недовольства и жалобы по недоработкам во время проведения ремонтов дорог краснодарцы и гости города могут оставлять в специальной группе «ВКонтакте», сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

—Трамвай — наиболее востребованный вид общественного транспорта, поэтому мы должны минимизировать неудобства для пассажиров и как можно быстрее восстановить движение по этой важной транспортной артерии, — сказал Евгений Первышов.

Руководитель подрядной организации «СтройЮгРегион» Александр Карпенко заверил, что график производства работ будет полностью выполнен, у компании есть опыт ремонта путепроводов. По оценке специалистов, состояние моста было критическим, поскольку его не ремонтировали со времени строительства — около 37 лет, в негодность пришла не только проезжая часть, требуется также реконструкция опор моста.

— Путепровод по итогам обследования получил оценки «неудовлетворительно» по двум важным параметрам — по долговечности и грузоподъемности. Мы пришли в нужное время для ремонта, чтобы привести его в порядок и избежать аварийных ситуаций, — сказал Александр Карпенко.

По проекту предусмотрено полное вскрытие проезжей части путепровода, подъем балок пролетных строений, ремонт опор, замена температурных швов, полное обновление дорожного полотна, тротуаров, ограждения. В настоящее время на правой стороне моста, которая закрыта с 15 августа, в несколько смен работают около 80 человек.

Глава города также поручил «Единой службе заказчика» в обязательном порядке организовать работу по информированию автомобилистов о закрытии этого участка улично-дорожной сети, выставить информационные стенды и дорожные знаки, а также совместно с ГИБДД при необходимости организовать регулирование дорожного движения, — сообщает пресс-служба администрации города Краснодара.

Как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, с 15 августа движение по мосту на улице Садовой закрыто только по одной проезжей части. Движение в обе стороны организовано по второй проезжей части путепровода от улицы МОПР к Промышленной.

Напомним, что в связи с ремонтными работами на этом участке Садовой популярные у горожан маршруты общественного транспорта изменят движение. Изменения коснутся четырех трамвайных маршрутов — № 3, 20, 21, 22 и автобусного маршрута № 25.

Это новости Краснодара и Краснодарского края.

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