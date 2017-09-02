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15:06 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде представили нового начальника БВМИ

Им назначен контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Источник: mil.ru

В Калининграде в субботу начальник ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им. Н. Г. Кузнецова» вице-адмирал Владимир Касатонов представил личному составу учебного заведения нового начальника БВМИ — контр-адмирала Вячеслава Сытника, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе Балтфлота.

Также на строевом плацу филиала был проведён торжественный ритуал прощания с Боевым Знаменем предыдущего начальника института контр-адмирала Вячеслава Родионова.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, контр-адмирал Вячеслав Борисович Сытник родился 02 июня 1967 года в Калининграде. В 1991 году закончил Военно-морское училище радиоэлектроники имени А. С. Попова. До 2001 года офицерскую службу проходил на различных должностях в соединении подводных лодок Тихоокеанского флота, где последовательно прошел ступени от инженера гидроакустической группы радиотехнической боевой части крейсерской атомной подводной лодки и до старшего помощника командира атомного подводного крейсера.

После окончания Военно-морской академии им. Н. Г. Кузнецова в 2003 году назначен на должность командира атомного подводного крейсера «Иркутск» Тихоокеанского флота. В 2007 году назначен заместителем командира соединения подводных лодок ТОФ, а в 2009 — начальником штаба — первым заместителем командира Советско-Гаванского военно-морского района ТОФ.

С 2013 года занимал должность начальника организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника штаба флота по организационно-мобилизационной работе Тихоокеанского флота. В августе 2017 года Указом Президента Российской Федерации контр-адмирал Вячеслав Сытник назначен начальником филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (БВМИ) в Калининграде.

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