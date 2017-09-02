В Калининграде представили нового начальника БВМИ

Источник: mil.ru

В Калининграде в субботу начальник ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им. Н. Г. Кузнецова» вице-адмирал Владимир Касатонов представил личному составу учебного заведения нового начальника БВМИ — контр-адмирала Вячеслава Сытника, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе Балтфлота.

Также на строевом плацу филиала был проведён торжественный ритуал прощания с Боевым Знаменем предыдущего начальника института контр-адмирала Вячеслава Родионова.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, контр-адмирал Вячеслав Борисович Сытник родился 02 июня 1967 года в Калининграде. В 1991 году закончил Военно-морское училище радиоэлектроники имени А. С. Попова. До 2001 года офицерскую службу проходил на различных должностях в соединении подводных лодок Тихоокеанского флота, где последовательно прошел ступени от инженера гидроакустической группы радиотехнической боевой части крейсерской атомной подводной лодки и до старшего помощника командира атомного подводного крейсера.

После окончания Военно-морской академии им. Н. Г. Кузнецова в 2003 году назначен на должность командира атомного подводного крейсера «Иркутск» Тихоокеанского флота. В 2007 году назначен заместителем командира соединения подводных лодок ТОФ, а в 2009 — начальником штаба — первым заместителем командира Советско-Гаванского военно-морского района ТОФ.