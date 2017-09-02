Губернаторы Волгоградской и Саратовской областей подписали соглашение о сотрудничестве

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Подписи под документом поставили Андрей Бочаров и врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев.

— Межрегиональное сотрудничество — важнейший элемент социально-экономического развития. Волгоградскую и Саратовскую области, жителей, предприятия и организации связывают не только экономическое взаимодействие и реализация совместных программ, но и дружеские отношения, которые складывались на протяжении десятков лет. Наши территории очень похожи, и мы учимся друг у друга, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Глава региона сделал акцент, что в Саратовской области, несмотря на все сложности, отмечается рост промышленного производства и АПК, сделан серьезный шаг в продвижении вопросов благоустройства. Успешно сотрудничают промышленные предприятия двух регионов, есть совместные проекты в сфере АПК. Например, компания «Сады Придонья» реализует в Саратовской области масштабную программу по развитию садоводства, которая позволит создать новые рабочие места, внедрить передовые технологии и увеличить производство востребованного высококачественного продукта, который реализуется как в России, так и за рубежом.

Валерий Радаев напомнил, что наши регионы связывает общее историческое прошлое, но вместе с тем, сегодня сотрудничество позволяет обмениваться опытом в решении задач, направленных на повышение качества жизни людей, развитие инфраструктуры, промышленности и АПК.

Экономическое взаимодействие по итогам 2016 года оценивается в девять миллиардов рублей. Валерий Радаев высоко оценил успехи волгоградского региона в реализации проектов концессий в сфере ЖКХ, а также в мелиорации и обводнении, сфере экологии, в чем он смог убедиться, побывав здесь 8 августа на совещании, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Я просто не узнал Волгоград — это совершенно другой город. Заметно улучшились трассы в регионе, — сказал Валерий Радаев. — Дорогу проезжаешь теперь совершенно за другое время. Масштабная подготовка идет к ЧМ — 2018. Вы правильно сделали, что отстояли этот проект и будете принимать мероприятие мирового уровня.

Волгоградская область имеет налаженные партнерские отношения, скрепленные соглашениями, с 24 регионами России. Это позволяет активно развивать экономическое взаимодействие, выстраивать кооперационные связи между промышленными предприятиями, расширять контакты в сфере АПК, реализовывать совместные социальные, культурные, туристические и образовательные проекты.