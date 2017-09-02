Дворкович: РФ поставит в Беларусь 24 млн тонн нефти в 2017 году

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 сен — Sputnik. Россия поставит Беларуси 24 миллиона тонн нефти в 2017 году согласно балансу, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, передает РИА Новости.

В первом квартале 2017 года из-за неурегулированного нефтегазового спора между Россией и Беларусью были сильно ограничены поставки российской нефти на белорусские НПЗ. РФ восстановила экспорт в плановых объемах только в середине апреля, после переговоров президентов двух стран в Санкт-Петербурге.

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«Небольшие отклонения всегда могут быть, но они не будут существенными. В балансе 24 миллиона, и мы строим все графики, чтобы получить около 24 миллиона тонн», — сказал Дворкович, отвечая на вопрос, успеет ли РФ поставить Беларуси 24 миллиона тонн нефти в текущем году.

«Будет поставлено 24 миллиона. Но как их будет использовать белорусская сторона — это их дело», — добавил вице-премьер РФ.

Соглашение между Россией и Беларусью допускает возможность поставок российской нефти в 2017 году в объеме меньше, чем 24 млн тонн, указанных в индикативном балансе, пояснял журналистам глава Минэнерго России Александр Новак в конце августа.

Согласно балансу, РФ поставляет в Беларусь 24 млн тонн, из которых 18 млн идет на нефтеперерабатывающие белорусские заводы, остальные 6 миллионов тонн РБ может отправлять на экспорт в третьи страны, не называя это реэкспортом.