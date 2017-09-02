Дворкович: РФ поставит в Беларусь 24 млн тонн нефти в 2017 году

МИНСК, 2 сен — Sputnik. Россия поставит Беларуси 24 миллиона тонн нефти в 2017 году согласно балансу, заявил журналистам
В первом квартале 2017 года
«Небольшие отклонения всегда могут быть, но они не будут существенными. В балансе 24 миллиона, и мы строим все графики, чтобы получить около 24 миллиона тонн», — сказал Дворкович, отвечая на вопрос, успеет ли РФ поставить Беларуси 24 миллиона тонн нефти в текущем году.
«Будет поставлено 24 миллиона. Но как их будет использовать белорусская сторона — это их дело», — добавил
Соглашение между Россией и Беларусью допускает возможность поставок российской нефти в 2017 году в объеме меньше, чем 24 млн тонн, указанных в индикативном балансе, пояснял журналистам глава Минэнерго России Александр Новак в конце августа.
Согласно балансу, РФ поставляет в Беларусь 24 млн тонн, из которых 18 млн идет на нефтеперерабатывающие белорусские заводы, остальные 6 миллионов тонн РБ может отправлять на экспорт в третьи страны, не называя это реэкспортом.
Вопрос поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы был поднят на совещании у президента РФ Владимира Путина по развитию транспортной инфраструктуры