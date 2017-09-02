Дания приступила к обсуждению законопроекта против «Северного потока-2»

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Сейчас заявки на строительство трубопроводов в территориальных водах страны рассматривает Энергетическое агентство Дании. Оно может отклонить проект только в случае значительной экологической угрозы, отмечает издание.

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Согласно новому законопроекту, подобными вопросами в первую очередь будет заниматься министерство иностранных дел королевства. При этом датские дипломаты должны руководствоваться интересами страны и соображениями европейского единства, подчеркивается в документе.

В начале августа международное рейтинговое агентство Moody’s сообщило, что строительство трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» может быть задержано из-за антироссийских санкций США.

В июне главы энергетических ведомств стран ЕС не предоставили Еврокомиссии мандат на переговоры с Россией о создании специальной юридической базы по газопроводу «Северный поток-2».