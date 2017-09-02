Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа причина бегства ведущих с «Первого канала»
Найден оптимальный уровень потребления овощей и фруктов
Изобретение белорусов привело в восторг бизнесменов по всему миру
Украина отреагировала на слова главы ЕК о ее месте в ЕС и НАТО
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
Королевская катастрофа20 лет назад, в ночь на 31 августа 1997 года, черный Mercedes на скорости около 180 км/ч врезался в стену тоннеля Альма в Париже. В машине находились принцесса Диана
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
"Помогите каждой обнаженной": Джигурда показал жену в белье
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
Алина Кабаева в чёрном прозрачном платье восхитила Сеть - СМИ
Волочкова посетила следователя в мини - СМИ
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
"Очень страшно": Чулпан Хаматова о Серебренникове
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
16:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Дания приступила к обсуждению законопроекта против «Северного потока-2»

В Дании началось обсуждение законопроекта, который даст правительству возможность отказаться от прокладки газопровода «Северный поток-2». Об этом 1 сентября пишет газета Politiken.

Источник: Reuters

Сейчас заявки на строительство трубопроводов в территориальных водах страны рассматривает Энергетическое агентство Дании. Оно может отклонить проект только в случае значительной экологической угрозы, отмечает издание.

Читайте также
Минэнерго России сообщило о рисках при транзите газа через Украину

Согласно новому законопроекту, подобными вопросами в первую очередь будет заниматься министерство иностранных дел королевства. При этом датские дипломаты должны руководствоваться интересами страны и соображениями европейского единства, подчеркивается в документе.

В начале августа международное рейтинговое агентство Moody’s сообщило, что строительство трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» может быть задержано из-за антироссийских санкций США.

В июне главы энергетических ведомств стран ЕС не предоставили Еврокомиссии мандат на переговоры с Россией о создании специальной юридической базы по газопроводу «Северный поток-2».

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется проложить рядом с уже действующим «Северным потоком».

Вылететь в трубу: что грозит Европе в результате срыва «Северного потока»
Во время загрузки произошла ошибка.
30 июля© Ньюстюб
7 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии7
Комментарии
7
Сергей Костенко
Майданутые - ваш выход!!!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
7
Комментировать
 Медведев: Россияне работают хуже всех
Российскую экономику не спасут даже овощи
Польские политики потребовали от России военных репараций
МИД вручил ноту протеста дипломату США из-за готовящихся обысков
Саакашвили заявил, что его брат задержан в Киеве
Курс биткоина установил новый исторический максимум
Бывший мэр Владивостока Черепков умер в московской больнице
Шарапова ответила на критику Возняцки
Спорт
В Мадриде бьются за Россию: анонс субботних игр отбора ЧМ-2018 Испания и Италия в Мадриде выяснят, кто займет первое место в их отборочной группе, Украина и Турция в Харькове сойдутся не на жизнь, а на смерть
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
В Москве вырастет уровень обеспеченности жильем
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь