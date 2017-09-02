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17:35 (мск), источник: Известия

На Украине открыли дело о нарушении продажи билетов на «Евровидение»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело о нарушении антимонопольного законодательства во время продажи билетов на финал песенного конкурса «Евровидение-2017».

Источник: Reuters

Заявление подал старший партнер адвокатской компании «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец, о чем написал в своем Facebook.

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Он выразил надежду, что дело доведут до конца, поскольку другие операторы рынка билетов начали злоупотреблять безнаказанностью.

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«Именно безнаказанность порождает вседозволенность и полное игнорирование норм законодательства, что демонстрируется повсеместно в Украине» — написал Кравец.

По его словам, во время продажи билетов на «Евровидение» вместе с номинальной ценой билета взимались дополнительные средства (сервисный сбор, дополнительные услуги), что является нарушением антимонопольного законодательства.

Международный конкурс «Евровидение-2017» проходил в Киеве с 9 по 13 мая при участии 42 стран.

Билеты на финал конкурса поступили в продажу 10 апреля, всего было выпущено 70 тыс. билетов. Как сообщил ТАСС представитель сервиса продажи билетов Concert.ua, самые дешевые билеты на финал стоили 1999 гривен (€70), самые дорогие — €500 в VIP-зону.

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