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18:04 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Министр транспорта РФ нашёл для Екатеринбурга лекарство от пробок

Министр транспорта России Максим Соколов считает, что выделенные полосы для общественного транспорта в Екатеринбурге помогают городу в борьбе с пробками, сообщили «АиФ-Урал» в правительстве региона.

Источник: Аргументы и факты

Об этом федеральный чиновник заявил 2 сентября 2017 года в ходе рабочего визита в Свердловскую область. «Это единственно возможный инструмент для того, чтобы справиться со все нарастающим трафиком внутри городской агломерации городов-миллионников, — полагает Соколов. — Конечно, нужно развивать улично-дорожную сеть, строить новые развязки. Но гораздо важнее — обеспечение преимущества общественного транспорта, пешеходные зоны, велосипедные дорожки. Это кардинальное решение проблемы с пробками в любом городе».

Напомним, что Соколов прибыл на Средний Урал, чтобы открыть очередной участок Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД). Его протяжённость составляет 11 километров, а строительство обошлось более чем в 6,2 млрд рублей.

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