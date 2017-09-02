Министр транспорта РФ нашёл для Екатеринбурга лекарство от пробок

Об этом федеральный чиновник заявил 2 сентября 2017 года в ходе рабочего визита в Свердловскую область. «Это единственно возможный инструмент для того, чтобы справиться со все нарастающим трафиком внутри городской агломерации городов-миллионников, — полагает Соколов. — Конечно, нужно развивать улично-дорожную сеть, строить новые развязки. Но гораздо важнее — обеспечение преимущества общественного транспорта, пешеходные зоны, велосипедные дорожки. Это кардинальное решение проблемы с пробками в любом городе».