Губернатор вручил 2 бутурлиновцам почетные знаки «Благодарность от земли Воронежской»

Источник: РИА "Воронеж"

Глава региона поблагодарил бутурлиновцев за большой социально-экономический вклад в развитие муниципалитета:

— Бутурлиновка развивается и становится городом XXI века. Своей энергетикой бутурлиновцы смогли сделать город современным, динамично развивающимся. Иначе быть и не может: я сегодня во время выступления на сцене РДК «Октябрь» увидел столько молодых, энергичных людей, за которыми будущее.

Благодарности губернатора удостоились преподаватель Бутурлиновского механико-технологического колледжа Валерий Бабайцев, ветераны труда Анатолий Боковой и Галина Камашева, участник Заречного народного хора Юрий Железняк, мастер мелькомбината Владимир Костомаров. Именные часы от губернатора Алексея Гордеева получил преподаватель Бутурлиновского филиала Губернского педагогического колледжа Федор Митрофанов.

В честь 100-летия Бутурлиновки Алексей Гордеев озвучил решение облправительства спроектировать и начать строительство районной больницы, а также вручил главе Бутурлиновского городского поселения Евгению Дмитренко сертификат на 10 млн рублей на развитие сферы культуры поселения.

В юбилей города сыграли свадьбу четыре пары. Одну из них на «Поляне молодоженов» поздравил губернатор. Алексей Гордеев пожелал Вере Черных и Александру Коновалову семейного счастья.

Глава региона также побывал в музейном комплексе Шипова леса на кордоне. Активисты школьного лесничества «Дубравушка» Козловской школы Дмитрий Степанюгин и Иван Нетесов провели для губернатора экскурсию по домику лесника, рассказали о первых лесоводах Шипова леса и главной ценности дубравы — дубе черешчатом. Алексей Гордеев вместе с юными лесоводами измерил диаметр и высоту 100-летнего дуба. Глава региона на информационном листе отметил: высота — 23 м, диаметр — 64 см.

— В Год Экологии кордон на Козловской горе реконструировали в районную школу лесничества. Проект «Лесная школа» для юных лесоводов предусматривает изучение основ лесоводства на базе Шиповой дубравы, — рассказал руководитель «Дубравушки» Александр Михин.

К 100-летию Бутурлиновки на улице Красная появился новый соцобъект: двухэтажный спальный корпус на 64 места Бутурлиновской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья. Алексей Гордеев осмотрел помещения корпуса, четырехместные комнаты для девочек и мальчиков, душевые, умывальные.