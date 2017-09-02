Игорь Додон: Моя задача — сделать все возможное, чтобы у нас был мир

Источник: Actualitati.md

— Кишинев никогда на Приднестровье нападать не будет, во всяком случае, пока президент Игорь Додон. Какие-то другие провокации на Днестре, к примеру, со стороны Румынии, я исключаю. Я понимаю, что есть заинтересованные люди на Западе, им интересно, чтобы здесь появилась горячая точка, чтобы сюда затащить РФ, и показать, что Россия агрессор. Антироссийские акции, высылка дипломатов со стороны Демпартии к стабильности точно не приведут.

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Это все череда по дестабилизации ситуации. Не знаю, понимают ли они до конца или нет, но это вернется бумерангом, в первую очередь против них. Моя задача сделать все возможное, чтобы у нас был мир. Дестабилизация ситуации затронет каждого, мы видим, что происходит у наших соседей, это не остановить, мы должны любой ценой сохранить наш мир. Я сделаю все возможное для этого. Если я увижу, что нынешняя власть пытается запустить этот процесс, то у нас других вариантов не будет, кроме как Великое национальное собрание и поставить точку в этом вопросе, я имею в виду протесты.