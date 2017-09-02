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20:06 (мск), источник: Actualitati.md

Игорь Додон: Моя задача — сделать все возможное, чтобы у нас был мир

Об этом Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил в рамках передачи Главный вопрос на телеканале НТВ Молдова, отметив, что дестабилизация ситуации в стране затронет каждого и необходимо любой ценой сохранить наш мир.

Источник: Actualitati.md

— Кишинев никогда на Приднестровье нападать не будет, во всяком случае, пока президент Игорь Додон. Какие-то другие провокации на Днестре, к примеру, со стороны Румынии, я исключаю. Я понимаю, что есть заинтересованные люди на Западе, им интересно, чтобы здесь появилась горячая точка, чтобы сюда затащить РФ, и показать, что Россия агрессор. Антироссийские акции, высылка дипломатов со стороны Демпартии к стабильности точно не приведут.

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Это все череда по дестабилизации ситуации. Не знаю, понимают ли они до конца или нет, но это вернется бумерангом, в первую очередь против них. Моя задача сделать все возможное, чтобы у нас был мир. Дестабилизация ситуации затронет каждого, мы видим, что происходит у наших соседей, это не остановить, мы должны любой ценой сохранить наш мир. Я сделаю все возможное для этого. Если я увижу, что нынешняя власть пытается запустить этот процесс, то у нас других вариантов не будет, кроме как Великое национальное собрание и поставить точку в этом вопросе, я имею в виду протесты.

Но мы не допустим, чтобы власть попыталась разжечь опять конфликты. Может быть, у них такой интерес появится на каком-то этапе. Он может появиться, если они увидят, что других аргументов у них нет, рейтинга нет, никто им уже не верит, ни европейцы, ни американцы, вот тогда они могут пойти на такие вещи. Пока у них нет инструмента, но если мы увидим, что они хотят сделать этот шаг, тогда любая акция оправдана. Любое действие со стороны народа, против парламентского большинства и правительства, которое ведет страну к войне, оправдано. Вот тогда, мало не покажется, — подчеркнул глава государства.

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