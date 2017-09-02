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20:31 (мск), источник: Actualitati.md

Президент РМ: Филата и Киртоакэ посадили потому, что они сделали кучу ошибок

Об этом Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил в рамках передачи Главный вопрос на телеканале НТВ Молдова.

Источник: Actualitati.md

—  Давайте вспомним историю последних лет. Филата посадили, когда его рейтинг был 1.5−2%, вот с Киртоакэ сейчас разобрались. Когда это произошло? Когда он сделал кучу ошибок и его рейтинг составил 2%. Мы таких ошибок делать не будем.

Президент Додон силен тем, что за ним есть народ, но кроме этого есть и партия, у которой рейтинг около 50% и когда мы призовем, люди будут рядом с нами, — подчеркнул глава государства.

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