Президент РМ: Филата и Киртоакэ посадили потому, что они сделали кучу ошибок
Об этом Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил в рамках передачи Главный вопрос на телеканале НТВ Молдова.
Об этом Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил в рамках передачи Главный вопрос на телеканале НТВ Молдова.
— Давайте вспомним историю последних лет. Филата посадили, когда его рейтинг был 1.5−2%, вот с Киртоакэ сейчас разобрались. Когда это произошло? Когда он сделал кучу ошибок и его рейтинг составил 2%. Мы таких ошибок делать не будем.
Президент Додон силен тем, что за ним есть народ, но кроме этого есть и партия, у которой рейтинг около 50% и когда мы призовем, люди будут рядом с нами, — подчеркнул глава государства.