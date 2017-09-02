Аким Астаны просит горожан воздержаться от лишних комментариев

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 2 сен — Sputnik. Аким Астаны Асет Исекешев прокомментировал волнения на Левом берегу Астаны.

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Градоначальник вслед за министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым заявил, что произошел конфликт между сотрудниками охранных организаций и иностранных работников «Абу-Даби плаза» на бытовой почве. На данный момент на место выехали представители государственных и правоохранительных органов.

«Проведены переговоры, инцидент исчерпан, по результатам будут приняты соответствующие меры. Просим воздержаться от лишних комментариев во избежании конфликтных ситуаций и провокации», — написал Исекешев на своей странице в Facebook.

Конфликт между рабочими едва не спровоцировал беспорядки в Астане вечером 2 сентября. Полиция перекрыла улицы Туркестан, Алматы и Мангилик Ел на Левом берегу Астаны около девяти часов вечера. На место прибыл спецназ. На месте начали скапливаться люди, постепенно нарастал конфликт, завязывались драки. Официальные ведомства воздерживались от комментариев, но по слухам причиной стала драка между рабочими, строящими комплекс «Абу-Даби Плаза». Иные подробности пока неизвестны.