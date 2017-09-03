Николай Меркушкин поздравил жителей Новокуйбышевска с Днем города

Источник: РИА "Новости"

Обращаясь к многотысячной аудитории, глава региона отметил, что в городе-спутнике Самары треть взрослого населения — почти 15 тыс. человек — работает в нефтегазовой отрасли.

«Это очень много. Наверное, нет в стране городов, кроме северных, где каждый третий трудится в этой отрасли. Именно вы формируете основу экономики региона, основу нашего бюджета, нашего развития. Вы надежный фундамент не только области, но и нашей страны», — подчеркнул глава региона.

Он выразил благодарность работникам отрасли за достигнутые результаты, за проведенную модернизацию производств, за движение вперед. Николай Меркушкин также озвучил перспективы отрасли.

«У “Роснефти” есть планы организовать на ННК новое производство, которое будет отвечать самым современным требованиям, а по объемам будет превосходить в десятки существующие», — сказал Николай Меркушкин.

Губернатор отметил: Новокуйбышевск преображается на глазах.

«Город развивается, и делается все, чтобы людям жилось комфортно. Сегодня есть возможности, действуют различные программы, в том числе с прямым и активным участием федеральных компаний, что позволяет говорить: через два — три года Новокуйбышевск стает более привлекательным, благоустроенным и современным городом», — заверил Николай Меркушкин.

По словам губернатора, через два месяца город получит современную ледовую арену, а открытие в юбилейный день памятника первому директору нынешнего ННК Анне Федотовой и Триумфальной арки в честь 70-летия Победы — очередные шаги в этой цели.

«Мы открыли памятник первому директору — женщине, с которой началось развитие нефтехимии на Волге. Мы открыли Триумфальную арку, которая будет напоминать новым поколения, что Советский Союз победил в страшно войне, унесшей миллионы жизней. Она станет напоминанием того, что мы должны сделать все, чтобы на планете царил мир. Эти сооружения закладывают, цементируют основу будущего не только Новокуйбышевска, но и области, и страны», — отметил губернатор.

Горожанам Николай Меркушкин пожелал процветания, благополучия, оптимизма и новых побед, после чего вручил сотрудникам ННК награды. Почетный знак «Трудовая Слава» получил аппаратчик абсорбции ННК Виктор Зотов, знак «За труд во благо земли Самарской» — председатель ОО «Почетные граждане города Новокуйбышевска» Анатолий Жеребцов. Также сегодня новокуйбышевцы стали почетными работниками нефтяной промышленности региона и обладателями почетных грамот и благодарностей губернатора.

«Я люблю химию, буду продолжать работать и буду передавать опыт молодым», — пообещал губернатору Виктор Зотов, который 1 сентября отметил 57-летие работы на ННК.

Горожан также поздравили депутаты Государственной думы РФ Леонид Симановский и Надежда Колесникова, спикер Самарской губернской думы Виктор Сазонов, глава города Сергей Марков и руководитель ННК Сергей Гильмутдинов.