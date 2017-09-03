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01:25 (мск), источник: РИА Новости

В МИД назвали «адской клоунадой» обыски российских загранучреждений в США

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обыски российской дипломатической собственности в США, заявив, что не нужно взламывать замки — мы сами откроем.

Источник: РИА Новости

«Смотрю кадры обысков сотрудниками ФБР российских загранучреждений и понимаю, что это какая-то адская клоунада, тупая, незаконная, бессмысленная. Зачем?! Показать всю мощь американских спецслужб? Показали — теперь мы видели всё. Даже сотрудника ФБР, которому стыдно от всего происходящего. Собирались взламывать замки и ломать двери? Мы вежливые люди — сами откроем, зачем портить нашу же собственность», — написала она в Facebook.

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Захарова добавила, что операция ФБР по обыску российской дипломатической собственности в США войдет в историю под названием «дуря в мустыне».

Ранее МИД РФ сообщил, что спецслужбы США намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства. В госдепе США отказались комментировать эту информацию. Обыски в торговой миссии РФ в США в Вашингтоне начались в 21.00 мск (14.00 по местному времени). МИД РФ в своем аккаунте в Facebook публикует кадры обысков в торгпредстве РФ в Вашингтоне и консульстве в Сан-Франциско.

Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.

Во время загрузки произошла ошибка.Сотрудники ФБР осматривают здание российского Генерального консульства в Сан-Франциско
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Михаил Решетников
Какой-то жалкий лепет от Захаровой.
Я вполне себе либерал, но я против обысков в дипмиссиях.
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