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07:16 (мск), источник: ТАСС

СМИ: КНДР могла осуществить ядерное испытание

По данным NHK, на территории страны зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, что может свидетельствовать о подземном ядерном испытании.

Источник: Reuters

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. КНДР могла осуществить новое, уже шестое по счету, ядерное испытание.

Об этом сообщило японское общественное телевидение NHK.

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Отмечается, что на территории КНДР было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, что может свидетельствовать о подземном ядерном испытании.

Ранее южнокорейская разведка признала, что власти КНДР завершили приготовления к проведению ядерного испытания в двух подземных туннелях на полигоне Пунге-ри на северо-востоке страны.

С 2006 года КНДР провела пять ядерных испытаний: в 2006, 2009, 2013 годах и два — в 2016 году. За этим последовали санкции Совета Безопасности ООН в отношении Пхеньяна. В марте текущего года военные Республики Корея заявили, что КНДР начал подготовку испытания ядерного устройства нового типа.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Аркадий Резепов
Это все так.
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 СМИ: КНДР могла осуществить ядерное испытание
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