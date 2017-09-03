СМИ: КНДР могла осуществить ядерное испытание

Отмечается, что на территории КНДР было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, что может свидетельствовать о подземном ядерном испытании.

Ранее южнокорейская разведка признала, что власти КНДР завершили приготовления к проведению ядерного испытания в двух подземных туннелях на полигоне Пунге-ри на северо-востоке страны.

С 2006 года КНДР провела пять ядерных испытаний: в 2006, 2009, 2013 годах и два — в 2016 году. За этим последовали санкции Совета Безопасности ООН в отношении Пхеньяна. В марте текущего года военные Республики Корея заявили, что КНДР начал подготовку испытания ядерного устройства нового типа.